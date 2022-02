Guia Melhores do ESG 2022: veja como cadastrar a sua empresa

Uma pesquisa realizada pela Cone Communication demonstra que 73% dos consumidores acreditam que uma empresa deve tomar ações voltadas para melhorar as condições econômicas e sociais nas comunidades onde opera. Nesse cenário, as empresas que não se adequarem aos princípios ESG tendem a ficar para trás no mercado.

Afinal, muito além de beneficiar a imagem das marcas, adotar iniciativas que medem o seu grau de sustentabilidade e impacto social também ajuda colaboradores e o meio ambiente.

Fortaleça a marca e responsabilidade social da sua empresa tornando-a referência de ESG para todo o Brasil

Por estes motivos, e buscando conectar as principais referências do mercado, a EXAME desenvolveu o Guia Melhores do ESG, um ranking que avalia e reconhece empresas que mais se destacam em sustentabilidade e governança corporativa, buscando fortalecer suas responsabilidades com o ecossistema em que estão inseridas.

Lançado no início dos anos 2000, o Melhores do ESG se tornou o principal guia sobre capitalismo consciente e responsabilidade empresarial do Brasil e, há mais de 20 anos, ajuda a dar visibilidade a quem está contribuindo de maneira relevante para o desenvolvimento sustentável e para um mercado mais diverso.

Melhores do ESG 2022: como cadastrar a minha empresa?

As inscrições para participar da próxima edição Melhores do ESG já estão abertas e podem ser realizadas de maneira gratuita clicando aqui. Para participar, a empresa deve responder dois questionários (um quantitativo e outro qualitativo) para avaliação. O único requisito obrigatório para participar do ranking é que as empresas tenham um faturamento de, ao menos ,150 milhões no ano anterior.

Garanta sua empresa no topo do ranking sendo reconhecida como líder no setor

Nesta edição, o ranking contará com uma nova metodologia desenvolvida em parceria com o Ibmec, uma das maiores escolas de negócios do Brasil. O principal objetivo é avaliar os princípios que regem a gestão voltada para as boas práticas ambientais sociais e de governança. Se inscreva agora, garanta a presença da sua empresa no guia ESG e se torne referência para todo o Brasil