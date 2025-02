LOTS e SKF firmam parceria para uma das maiores rotas elétricas da Europa

A LOTS Group, subsidiária da Scania voltada para inovação, e a SKF, multinacional sueca líder na fabricação de rolamentos, anunciaram uma parceria para criar uma das rotas mais longas da Europa operada por caminhões elétricos e investir em uma logística mais sustentável. Para ser viabilizada, será investido em uma rede de carregadores rápidos e de alta potência ao longo do trajeto.

O projeto será realizado em conjunto com a empresa de transporte Ahréns Åkeri e promete reduzir em 97% as emissões de CO2 ao substituir os movidos à combustão altamente poluentes. .

A nova operação será otimizada para garantir que 85% da quilometragem anual dos veículos seja utilizada com carga plena, disse a LOTS. No total, os caminhões devem percorrer 221 mil km por ano, evitando a emissão de 298 toneladas de CO₂ — o equivalente ao impacto ambiental de 210 carros de passeio.

Logística circular e eficiência energética

De acordo com Johan Palmqvist, diretor executivo da LOTS Group na Europa, o modelo de operação desenvolvido pela companhia busca demonstrar a viabilidade da eletrificação no transporte de longa distância e a colaboração entre embarcadores, transportadores e parceiros de infraestrutura de recarga elétrica deve revolucionar a logística europeia.

"Nosso objetivo é que essa rota se torne referência para novas soluções na Europa", disse em nota.

A SKF transportará mercadorias em um sentido, enquanto a Scania utilizará a rota no sentido oposto, evitando deslocamentos com veículos vazios.

"Com planejamento baseado em dados, garantimos uma cadeia de suprimentos mais sustentável e econômica , reduzindo custos e minimizando impactos ambientais", acrescentou Palmqvist.

O projeto será implementado por fases, com verificação de fluxo no início de 2025 e início das operações em grande escala até o final do ano. "Com contratos de longo prazo e volumes estáveis, conseguimos investir em tecnologia verde", disse Hampus Ahrén, gerente de operações da Ahréns Åkeri.

Infraestrutura ainda é desafio no Brasil

Diferente da Europa, o Brasil ainda carece de uma rede de recarga rápida e de alta potência para caminhões elétricos nas estradas. A limitação dificulta a adoção do modelo em operações de longa distância.

Mesmo assim, a LOTS Group já iniciou sua transição energética no país. Desde 2021, substitui caminhões a diesel por modelos movidos a gás natural veicular (GNV). Em 2024, também fechou uma parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus para testes com caminhões elétricos conduzidos por mulheres.

"Nosso foco é identificar oportunidades de descarbonização e garantir infraestrutura para construir um futuro de logística sustentável", afirmou Edson Guimarães, CEO da LOTS Group na América Latina.