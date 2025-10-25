ESG

iFood entra em aliança global da ONU para entregas livres de carbono

Empresa é a primeira brasileira a integrar a coalizão que reúne gigantes do setor e se posiciona com a maior frota de bikes elétricas da América Latina

Substituir motocicletas a combustão por bicicletas ou motos elétricas pode reduzir em até 90% as emissões de carbono (Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 14h00.

Em direção à mobilidade sustentável, o iFood se tornou a primeira empresa brasileira a integrar a coalizão global Deliver-E da ONU para zerar as emissões de carbono nas entregas urbanas.

A iniciativa reúne as maiores plataformas de delivery do mundo e reúne gigantes como a Uber, DoorDash, Delivery Hero, Wolt, Swiggy e Zomato, que juntas operam em 96 países e realizam cerca de 6 bilhões de entregas por ano.

O foco está na eletrificação da frota de veículos, visando reduzir o impacto ambiental, melhorar a qualidade do ar e impulsionar a inovação. 

A novidade foi anunciada às vésperas da COP30 em Belém do Pará. Segundo a companhia, reforça seu protagonismo do país em soluções verdes e marca o pioneirismo no setor.

Dados da ONU mostram que substituir motocicletas a combustão por bicicletas ou motos elétricas pode reduzir em até 90% as emissões de carbono e diminuir em 25% o custo da última milha de entrega.

A urgência da transição é reforçada por projeções que indicam crescimento de mais de 30% nas emissões das entregas urbanas até 2030, caso não haja mudanças estruturais no setor.

A carta da Deliver-E estabelece o compromisso conjunto de acelerar a adoção de entregas livres de carbono, incentivando o uso de bicicletas, veículos elétricos e outras soluções sustentáveis de transporte.

A ideia é que os membros da coalizão compartilharão boas práticas e desenvolverão iniciativas conjuntas para os desafios da logística urbana.

Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood, destaca que a agenda de descarbonização tem impacto direto na qualidade de vida dos entregadores.

"Fazer parte desta coalizão global reforça nosso compromisso de liderar a transição energética no Brasil e mostra que é possível conciliar propósito, tecnologia e impacto positivo em escala", disse.

A empresa ressaltou que o modelo de aluguel acessível das e-bikes não apenas reduz emissões, mas também gera ganhos econômicos reais para os trabalhadores e contribui para um trânsito mais seguro.

Programa de e-bikes é o maior da América Latina

A plataforma já opera o maior programa de entregas limpas da América Latina, com mais de 3,5 mil bicicletas elétricas circulando em 11 grandes cidades brasileiras.

O iFood Pedal, desenvolvido em parceria com Tembici e B.Liv, oferece aluguel acessível aos entregadores, combinando ganhos de produtividade com redução de custos operacionais.

Os resultados já geram frutos: com o aumento da frota elétrica e a otimização de rotas, o iFood reduziu a intensidade de suas emissões em 15% além do previsto em seu plano climático, atingindo a meta três anos antes do prazo.

