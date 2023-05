Esta fábrica no interior paulista é 100% movida com energia solar gerada a 400 km dali. Veja como

Uma das principais empresas de comida para pets no Brasil, a PremieRpet é também uma das com agenda ESG mais avançada dentro desse segmento — e, talvez, da indústria brasileira como um todo.

Desde abril, as quatro fábricas da empresa estão sendo 100% abastecidas com energia limpa.

"Somos a primeira indústria pet do Brasil a conseguir esse feito importante na agenda ambiental", diz Madalena Spinazzola, diretora de planejamento estratégico e marketing corporativo da PremieRpet.

Como funciona a energia limpa

A façanha foi possível após um acordo fechado pela PremieRpet com a Comerc Renew, o braço de geração de energia da Comerc, uma das líderes na compra e venda no chamado mercado livre de energia, onde consumidores podem contratar diretamente de geradores e sem passar pelas concessionárias.

Em função do acordo, a força para movimentar a produção da empresa virá de um complexo de energia solar instalado no município de Castilho, no extremo oeste paulista.

O local foi construído pela Comerc para ser o maior projeto solar do estado de São Paulo, num investimento total de 940 milhões de reais. Alguns dos números da obra:

Numa área de 690 hectares (algo como 600 campos de futebol) estão mais de 600.000 placas de energia solar, modo popular de chamar os módulos fotovoltaicos.

Desse total, 120.000 placas serão destinadas a suprir a demanda das fábricas da PremierRpet localizadas em Dourado, no interior paulista, e em Porto Amazonas, no Paraná, que ganhou novas instalações no ano passado a um investimento de 1,1 bilhão de reais.

Também em 2022 a empresa inaugurou uma fábrica de alimentos úmidos para a linha PremieR Gourmet em Dourado (SP).

A energia limpa gerada em Castilho será jogada em linhas de transmissão convencionais e irão abastecer as unidades em Dourado (a 400 quilômetros de distância) e Porto Amazonas (a 700 quilômetros).

Quem é a PremieRpet

O investimento em energia solar é mais uma frente da agenda ESG da PremieRpet, uma empresa fundada em 1995 e pertencente ao grupo Grandfood, cujo controlador é Flávio Maluf, presidente da empresa de tintas Eucatex.

A empresa é dona das marcas Premier e Golden, as duas atuantes no chamado segmento super premium, de tíquete médio mais elevado.

Neste mercado, ela tem 60% de market share dentro do canal especializado, como pet shops e lojas de produtos de agropecuária.

A PremierPet é uma empresa 100% de capital nacional num mercado com forte presença de estrangeiros:

A americana Mars é dona das marcas Royal Canin, Pedigree e Whiskas

A Purina, da suíça Nestlé, vende marcas como Dog e Cat Chow.

Como é o S da agenda ESG

Na parte S da agenda ESG, a empresa fundou em 2013 o Instituto PremieRpet. O Instituto é mantido com uma fatia das vendas da linha PremieR Nutrição Clínica, uma linha de alimentos coadjuvantes para animais em tratamento clínico de algumas doenças prevalentes em cães e gatos.

O Instituto financia a pesquisa científica em bem-estar animal em universidades como a USP. No campus de Pirassununga, a empresa construiu o centro de pesquisa CEPENpet. Além disso, trabalha com apoio a ONGs em frentes como a doação de alimentos a cães resgatados.

Além disso, a empresa mantém uma escola online de gestão para a profissionalização de pequenas e médias redes de pet shops.

“Quase 60% das nossas vendas vêm do pequeno varejo”, diz Spinazzola. “A gente entende que só cresce se essa rede crescer junto.”

Quais são os benefícios

Os investimentos na geração de energia limpa vão resolver uma porção de questões de uma vez só na empresa.

O investimento em Castilho poderá gerar uma economia de 24% em energia ao longo dos próximos 15 anos, conforme o contrato de longo prazo.

"Porém, não foi esse o alvo do investimento", diz Spinazzola.

"Mas, sim, o atendimento aos valores da empresa na questão da sustentabilidade, em continuidade a outros projetos também pioneiros no segmento, como a certificação LEED."

Um dos principais selos ambientais, o LEED atesta prédios erguidos (e mantidos) segundo boas práticas de cuidado ao meio ambiente.

É o caso da fábrica de cookies da companhia, em Porto Amazonas (PR) e em funcionamento desde 2016.

Do total de resíduos gerados na construção, 96% foram destinados para reciclagem e não para aterros sanitários.

Além disso, sistemas de economia e reuso da água, com a construção de lagoas de captação de água da chuva que, junto com outras medidas, geram uma economia de até 65% desse recurso natural.