O que são os Cisnes Verdes e como eles podem deflagar a próxima crise financeira global

Nos estertores da crise financeira de 2008, o economista líbano-americano Nassim Taleb cunhou a expressão cisne negro, para caracterizar eventos catastróficos raros, que acontecem a cada 100 anos, e geram tamanha ruptura nos mercados financeiros a ponto de causar uma crise global. Foi assim com a quebra do banco Lehman Brothers, estopim da quebradeira de 2008. Uma década depois, meses antes do estouro da pandemia, outra expressão aviária ganhou o mercado: cisne verde. E se mostrou certeira.

O termo surgiu em uma publicação do Banco de Compensações Internacionais (BIS), órgão considerado o banco central dos bancos centrais, trabalho que foi coordenado pelo brasileiro Luiz Awazu Pereira da Silva, vice-diretor geral do BIS. Em entrevista à EXAME, ele explicou o conceito:

“Esse conceito é um contraponto à ideia de cisne negro. Em 2008, ele trouxe essa visão de eventos catastróficos muito raros. As mudanças climáticas não são assim. A ciência é clara. Se nada for feito, vai acontecer. É uma mudança epistemológica na análise e na modelagem de risco”.

Segundo pereira, a ramificação dos efeitos climáticos é múltipla. “As coisas aparentam evoluir linearmente e lentamente até certo ponto, quando se tem explosões exponenciais que podem ser rápidas”, disse, na mesma entrevista. “A covid é uma ilustração desse conceito de cisne verde, um evento climático que vai se desenrolando e, de repente, explode. Quem garante que os riscos que acumulamos ao não fazer nada sobre as emissões não vão desencadear um cisne verde? As mudanças climáticas já estão nos afetando.”

