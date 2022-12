Embaixada Britânica lança estágio para pessoas negras e indígenas e não exige inglês fluente

A Embaixada do Reino Unido lançou um programa de estágio voltado exclusivamente para pessoas pretas, pardas e indígenas. Para se candidatar a uma vaga, a pessoa autodeclarada parda, preta ou indígena precisa estar matriculada em uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Além da sede da Embaixada, em Brasília, o programa estará aberto para estudantes nos consulados britânicos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife.

Nesta rodada inicial, serão duas vagas para estudantes de comunicação em Brasília, com inscrições até 10 de janeiro de 2023, mas novas vagas serão abertas no próximo ano. “Os estagiários e as estagiárias são parte fundamental da nossa organização. No entanto, é preciso reconhecer a dificuldade de acesso a esta oportunidade para muitos, sobretudo para estudantes negros no Brasil. Muitas vezes, a principal barreira é o inglês. Por isso, todo o processo seletivo será conduzido em português”, afirma Stephanie Al-Qaq, Embaixadora do Reino Unido no Brasil.

O novo programa de estágio da missão diplomática britânica no Brasil não exigirá inglês fluente das pessoas candidatas. A ideia é que estudantes com conhecimentos básicos ou intermediários possam desenvolver, por meio do estágio, o domínio da língua inglesa. A partir deste esforço para ampliar o acesso a oportunidades de estágio, a Embaixada Britânica tem a ambição de apoiar o desenvolvimento de pessoas pretas, pardas e indígenas – segmentos étnicos-raciais que representam mais de metade da população brasileira, mas que, historicamente, estão sub-representados em uma série de ambientes sociais e profissionais.

“Não vemos essa representação de forma expressiva em espaços como a diplomacia. Precisamos mudar isso. Sabemos do impacto que trabalhar em uma missão diplomática pode ter na carreira de alguém, queremos abrir caminho para as lideranças do futuro”, diz Stephanie.

Além da bolsa estágio no valor de R$ 1697,70, estudantes que passarem no processo seletivo receberão auxílio transporte e terão acesso a oportunidades de desenvolvimento profissional, incluindo um processo de mentoria, oportunidades de desenvolvimento do inglês e participação em cursos e palestras do Programa de Desenvolvimento de Estagiários/as da Embaixada.

O programa foi desenvolvido sob liderança de um grupo de funcionários e funcionárias dos comitês de Diversidade e Inclusão e Aliança Negra, com apoio dos times de Recursos Humanos e Comunicação e aval da liderança sênior da Embaixada Britânica. Faz parte do projeto o treinamento interno sobre diversidade e inclusão de todas as pessoas que serão gestoras e recrutadoras para as vagas de estágio do programa.