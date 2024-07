Frente fria chega em SP e derruba temperaturas nesta semana; veja previsão

A previsão do tempo para os próximos dias no Brasil indica variações significativas no clima. Duas frentes frias devem impactar diversas regiões, enquanto outras enfrentarão calor intenso e seca prolongada, segundo a Climatempo.

Além disso, a primeira semana de agosto deve ser marcada por uma sequência de frentes frias que trarão pouca chuva para a capital paulista, mas reforçarão o frio, que deve começar a partir desta terça-feira, 30.

Sudeste

A semana inicia com tempo firme em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Há possibilidade de chuvas isoladas e passageiras no nordeste do Espírito Santo e em áreas litorâneas paulistas.

Na região metropolitana de São Paulo, o céu estará nublado, mas sem previsão de precipitações. Na terça-feira, a chegada de uma frente fria deverá provocar uma redução na temperatura, com máximas variando entre 16 °C e 20 °C e possíveis chuvas de até 15 mm – o tempo chuvoso se estenderá para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste de Minas Gerais na quarta-feira, 31.

Após a frente fria, o tempo será ensolarado e as temperaturas devem subir novamente, alcançando até 32 °C nos quatro estados da região – o clima seco favorece a moagem de cana-de-açúcar e a colheita de café, mas prejudica as lavouras de milho e aumenta o risco de incêndios em Minas Gerais e interior de São Paulo.

Sul

O tempo nesta segunda-feira, 29, começa estável e com predomínio de sol no oeste do Rio Grande do Sul. Em outras áreas como a região das Missões, no Rio Grande do Sul, e o norte do Paraná, o céu estará nublado, mas sem previsão de chuva.

A passagem de uma frente fria causará chuvas e risco de temporais, especialmente entre o norte e o extremo sul do Paraná. A capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, começará o dia com céu encoberto e chuvas, com melhorias previstas para a tarde e noite.

A partir de terça-feira, o clima continuará instável em três estados da região sul, mas a partir de quarta-feira até sexta-feira, o tempo será predominantemente ensolarado. No sábado, 3, uma nova frente fria poderá trazer chuva e condições meteorológicas severas.

Há previsão de geada nas madrugadas de segunda e terça-feira no sul do Rio Grande do Sul, com temperaturas podendo atingir zero grau em Dom Pedrito – o volume de chuva deve variar entre 20 e 40 mm nos próximos cinco dias, afetando principalmente o centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com possíveis impactos nas atividades agrícolas.

Centro-Oeste

Na segunda-feira, o tempo será predominantemente firme em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, com sol forte e temperaturas elevadas, e a umidade do ar poderá cair abaixo de 20%. Apenas o extremo sul de Mato Grosso do Sul experimentará variação de nebulosidade e chuvas intermitentes.

A partir de terça-feira, a região de Mato Grosso do Sul enfrentará calor intenso, com máximas superiores a 33 °C. Em Goiás e Mato Grosso, não há previsão de chuvas, e Alta Floresta (MT) poderá registrar até 40 °C durante a semana.

Além disso, a seca continua prejudicando lavouras e pastagens, e o risco de incêndios é elevado – a umidade do ar abaixo de 30% torna desaconselhável o tratamento fitossanitário, sendo recomendadas alternativas como armadilhas e controle biológico.

Nordeste

A semana será marcada por tempo seco e firme no interior da região. Ventos marítimos trarão umidade para a costa leste e para o norte do Maranhão, Piauí e Ceará, possibilitando chuvas esparsas durante o dia.

No interior, a massa de ar seco continuará impedindo chuvas, com a umidade do ar atingindo níveis críticos à tarde. Nos próximos cinco dias, a chuva deve se concentrar na faixa leste, com volumes entre 10 e 30 mm, sem grandes impactos nas operações agrícolas – em Corrente, no Piauí, as temperaturas máximas poderão ultrapassar 35°C.

A seca e o risco de incêndios permanecerão elevados no interior da região. Com a umidade do ar abaixo de 30%, é recomendado evitar o tratamento fitossanitário e optar por métodos alternativos.

Norte

Na segunda-feira, o centro-norte do Amazonas e Pará, oeste do Acre, Roraima e Amapá terão instabilidades com pancadas de chuva. Em áreas como o noroeste do Amazonas e Roraima, as chuvas poderão ser mais intensas. Nas demais regiões do Acre, sul do Amazonas e Pará, além de Tocantins e Rondônia, o tempo será firme.

Nos próximos cinco dias, a chuva se concentrará no noroeste do Amazonas, Roraima, noroeste do Pará e Amapá, com volumes variando entre 20 e 40 mm, ajudando a manter a umidade.