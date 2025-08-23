ESG

Arauco recebe financiamento de US$ 2,2 bilhões para fábrica de celulose em MS

Fabricante de peças de madeira vai gerar mais de 14 mil empregos temporários e outros 6 mil permanentes

O município de Inocência, em Mato Grosso do Sul, será a sede do projeto (Germano Lüders/Exame)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 08h00.

Tudo sobrePapel e Celulose
Saiba mais

A empresa chilena Arauco, fabricante de peças de madeira, anunciou hoje um financiamento de US$ 2,2 bilhões para o desenvolvimento de uma fábrica de celulose no Mato Grosso do Sul. O Projeto Sucuriú busca implementar tecnologias modernas e impacto significativo na economia local.

A estrutura financeira conta com a participação de diversas instituições. O JP Morgan coordenou a transação, que inclui um empréstimo de US$ 1,25 bilhão co-liderado pelo BID Invest e pela Corporação Financeira Internacional (IFC), além de oito bancos participantes. O restante, US$ 970 milhões, vem de financiamento da Agência de Crédito à Exportação, com garantia da Finnvera.

A nova fábrica terá capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas anuais de celulose kraft branqueada de fibra curta. O projeto incluirá 400 mil hectares de plantio de eucalipto e geração de energia através de biomassa. Segundo a empresa, o Brasil foi escolhido por ser o país mais competitivo na produção de celulose, com condições favoráveis para o manejo florestal.

Nova fábrica de celulose da Arauco

O município de Inocência, em Mato Grosso do Sul, será a sede do projeto. Durante a fase de construção, serão gerados aproximadamente 14 mil empregos temporários, enquanto a operação da fábrica criará 6 mil postos de trabalho permanentes.

Além do impacto na geração de empregos, o projeto busca contribuir para a matriz energética nacional. A planta produzirá 400 MW de energia renovável, sendo que 45% desse volume será destinado à rede elétrica brasileira.

O Projeto Sucuriú quer colaborar também para práticas sustentáveis integradas ao empreendimento. Entre as iniciativas estão o monitoramento da biodiversidade, geração de energia limpa, uso eficiente da água e manejo florestal responsável.

A Arauco conta com um Plano Estratégico Socioambiental que destina recursos específicos para áreas fundamentais como saúde, educação, habitação e conservação ambiental, e foca no desenvolvimento de longo prazo das comunidades locais.

