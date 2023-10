“Queremos mais pequenas e médias empresas exportando”, diz Alckmin

O Brasil tem registrado recordes seguidos nas exportações, mas ainda tem um desafio: aumentar a participação de pequenas e médias empresas nesse processo. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que o governo federal tem feito um esforço conjunto para transformar essa realidade.

“A empresa que exporta tem um upgrade, muda de patamar, avança mais. Todos os indicadores mostram isso. Estamos batendo recordes de exportação no Brasil, mas queremos mais empresas exportando e pequenas e médias empresas também exportando”, disse durante o lançamento do núcleo do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex), da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em Bauru, no interior de São Paulo.

Segundo dados do governo federal, de janeiro a setembro, houve um crescimento de 0,6% das exportações, totalizando US$ 246,77 bilhões no período. Em nove meses, a balança comercial brasileira registra alta de 51,6%, com US$ 69,61 bilhões.

Alckmin defendeu o fortalecimento da indústria nacional para aumentar a competitividade e agregar mais valor à produção: “Em vez de exportar algodão, [vamos exportar] a roupa, em vez de exportar minério de ferro, um avião da Embraer”.

De acordo com o vice-presidente, algumas medidas foram adotadas pelo governo federal para estimular o comércio exterior, entre elas a Licença Flex, que desburocratiza processos e diminui os custos para emissão de licenças a empresas exportadoras.

Alckmin destacou a importância da descarbonização da economia brasileira e elencou as vantagens competitivas do País, como as políticas de incentivo à produção do biodiesel, ampliação do percentual de etanol misturado à gasolina, o potencial de utilização do lítio brasileiro na produção de baterias para veículos elétricos e a produção de combustíveis sustentáveis em substituição ao querosene de aviação.

“Hoje, as pessoas procuram onde se produz bem, barato e com menos emissão de carbono. Aí o Brasil é imbatível”, avaliou o vice-presidente.

Já o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, afirmou que é importante ampliar a atuação das empresas brasileiras no mercado internacional. “Se nós queremos gerar emprego e renda e pôr o nosso produto no mundo inteiro, temos uma oportunidade agora.”

Programa de qualificação

O programa é uma parceria da ApexBrasil com a instituição Athon Ensino Superior e tem como objetivo preparar empresas para iniciar o processo de exportação de forma planejada e segura. Hoje, abrange 21 estados e 57 municípios.

No interior paulista, serão investidos R$ 1,6 milhão. O atendimento vai se estender aos municípios de Presidente Prudente e Araçatuba e chegar a mais 150 empresas da região de Bauru.

Em 2022, o Peiex qualificou 3.522 empresas. Do total, 67% estão na categoria de micro e pequenas empresas, sendo que 516 delas passaram a exportar. O valor gerado foi de US$ 1,62 bilhão.

Os produtos mais exportados foram alimentos e bebidas (57%); produtos agropecuários (22%); moda, higiene pessoal e cosméticos (13%); máquinas e equipamentos, aparelhos e materiais elétricos (2,9%); e madeira, móveis e outras manufaturas (1,5%).