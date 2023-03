Primeira faculdade voltada ao agronegócio terá sede em Ribeirão Preto (SP)

Com investimento de R$ 100 milhões para os próximos cinco anos, a Markestrat Agribusiness e o Grupo SEB criaram a Harven Agribusiness School, que terá sede em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e será a primeira instituição de Ensino Superior do País voltada exclusivamente ao agronegócio. Ela vai oferecer cursos de graduação, pós, intercâmbio e In Company.

As aulas da graduação, cujo processo seletivo será no próximo semestre, começam em 2024. A instituição planeja chegar a 3.500 alunos até 2028. A Harven terá professores renomados no Brasil e no exterior para atender estudantes brasileiros e estrangeiros.

“Nosso objetivo é formar profissionais capacitados para a atuação no agribusiness, mercado em que o Brasil é um dos líderes globais e com maior potencial de crescimento futuro. A Harven Agribusiness School é uma solução de ensino aplicado e global que vem de empresários do agro, desenhada para formar talentos para o setor. Os cursos pretendem estimular a completa conexão dos alunos com o mercado”, explica o professor e doutor Marcos Fava Neves, sócio-fundador da Markestrat e da Harven Business School.

Veja também:

Eletromobilidade e a mudança climática

Imposto de exportação é e sempre será uma má ideia

Neves é conhecido mundialmente por sua atuação como pesquisador e especialista em agronegócio, com oitenta livros lançados como autor e organizador, além de duzentos artigos publicados em veículos científicos no Brasil e no mundo. Ele também é o idealizador da plataforma DoutorAgro.

A joint venture une a experiência da Markestrat, empresa de projetos de consultoria, inteligência de mercado e educação corporativa voltada ao mercado agro brasileiro e internacional, com o Grupo SEB, um dos maiores grupos de educação do País, presente em mais de 30 países por meio da Maple Bear, maior rede de escolas bilíngues do mundo, e também atua no Ensino Superior por meio da UniDomBosco e da Escola Paulista de Direito.

Fundador e CEO do Grupo SEB, Chaim Zaher reforça a importância da associação com a Markestrat, que já prestou serviços em agro para mais de 450 companhias mundo afora. “Essa união nos permite expandir nosso portfólio do setor educacional agregando o segmento de agronegócio, que está em franca expansão e necessita de profissionais cada vez mais qualificados. Estamos extremamente felizes com o lançamento da Harven Agribusiness School, que contará com investidores internacionais”, afirma.

Na graduação, a Harven irá oferecer inicialmente os cursos de Administração, com foco em negócios agroindustriais, e Engenharia de Produção, voltada para tecnologia do agronegócio. O portfólio da instituição inclui ainda pós-graduações e especializações presenciais e virtuais, educação corporativa, intercâmbios e plataforma de assinaturas digitais. Serão priorizados os principais elos da cadeia produtiva do agronegócio, como insumos, serviços, bens de capital, atacado e varejo, além de grandes tendências do mercado corporativo, como empreendedorismo, governança, desenvolvimento de soft skills, user experience e data science.

A faculdade pretende atuar como elo fundamental no desenvolvimento do setor que, em 2021, representou mais de 27% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, de acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo (USP).

Para se tornar referência no ensino mundial de agronegócio, a Harven vai promover conexões e parcerias com universidades e centros de pesquisas internacionais, bem como com a International Food and Agribusiness Management Association (IFAMA), principal associação mundial de lideranças do agronegócio, da qual é associada e representante no Brasil.

O lançamento da Harven é a primeira etapa de um plano maior de investimentos da Markestrat e do Grupo SEB. As companhias preveem criar em Ribeirão Preto, a “Cidade do Agronegócio”, um ecossistema global voltado para o agribusiness com serviços, centro de eventos, hub de tecnologia e hospedagem, entre outras iniciativas.