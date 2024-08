Exportações brasileiras ultrapassam US$ 208,3 bi neste ano

As exportações de produtos brasileiros já ultrapassam a cifra de US$ 208,3 bilhões neste ano. Os números foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex-MDIC), que apontou crescimento de 1,1% pela média diária, na comparação com o período entre janeiro e agosto do ano passado.

Ainda de acordo com o balanço, o volume de importações no acumulado do ano chegou a US$ 155,9 bi, o que reflete crescimento de 4,9%, segundo a média diária. Com isso, a corrente de comércio no período somou US$ 364,2 bi, com superávit de US$ 52,3 bi.

“Mesmo em um cenário internacional adverso, com queda de preços, de commodities, desaceleração do comércio mundial, protecionismo e conflitos regionais, nós não só mantivemos o ritmo do ano passado nas exportações, que já foi um ano muito bom, como estamos crescendo. Isso mostra a força da economia brasileira, que vem se recuperando e apresentando ótimos resultados sob nosso governo, e o acerto da estratégia do presidente Lula de percorrer o mundo em busca de novas parcerias e de novos mercados”, comentou o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Agro bate recorde em julho

Impulsionadas pelo comércio de carne, soja e café, as exportações do agronegócio bateram recorde em julho. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o setor transacionou mais de US$ 15 bilhões, e o comércio dos três artigos com outras nações corresponderam a mais de 80% do resultado obtido. No acumulado entre janeiro e julho, as exportações do agro totalizaram US$ 97,80 bilhões.

Segundo relatório da pasta, entre os destaques no resultado está o aumento nas exportações de soja em grãos para a China, que permanece como grande mercado consumidor de produtos brasileiros.

No geral, as exportações de carne bovina atingiram US$ 1,14 bilhão, o que significa um aumento de 34% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O volume exportado também foi recorde, com 265,7 mil toneladas, refletindo um crescimento de 43,9% em comparação a julho de 2023. Além da China, que recebeu mais da metade do volume exportado, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Filipinas figuram no topo da lista de parceiros comerciais.

As importações de produtos agropecuários também registraram crescimento significativo em julho. Com alta de 25,4%, as vendas alcançaram US$ 1,74 bilhão. Ainda houve aumento nas importações de insumos para o agronegócio. Os fertilizantes, por exemplo, cresceram 22,5%.