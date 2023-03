As 100 cidades mais ricas do Brasil no agronegócio

Um levantamento feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) identificou os 100 municípios mais ricos do Brasil no agronegócio. A análise foi feita em cima dos dados da produção agrícola municipal, referentes a 2020, levando em conta duas variáveis: valor da produção das lavouras e o Produto Interno Bruto das cidades.

A maior parte está no Mato Grosso, com 35 localidades. No estado também está o município mais rico do país: Sorriso, a aproximadamente 400 quilômetros de Cuiabá. O Mato Grosso do Sul tem 13 cidades entre as mais ricas, seguido de Goiás (10), Bahia (9), Minas Gerais (8), e São Paulo (6).

Ainda de acordo com a análise feita pelo Mapa, as 100 cidades listadas geraram uma produção de R$ 151,2 bilhões em 2020, o que corresponde a 32% do total do país.

"O destaque desses municípios se dá pelo elevado valor da produção agropecuária e pelo valor do PIB municipal. Principalmente em Mato Grosso, a agropecuária tem participação relevante no PIB do estado, estimada em 21,36%", explica a nota técnica do ministério.

Produção nas cidades mais ricas

Soja, algodão e milho são as principais culturas responsáveis pelo desempenho das cidades mais ricas do Brasil. Na análise feita pelo Ministério da Agricultura, isso se dá pelos elevados níveis de tecnologia e de produtividade.

"Do valor da produção obtido pelo município de Sorriso em 2020, 52% foi obtido pela soja e 35% pelo milho. São Desidério (BA), segundo maior produtor de algodão herbáceo, teve 38,3 % de seu faturamento proveniente desse produto. O município de Sapezal, maior produtor de algodão herbáceo do país, teve 35,5 % de seu faturamento vindo da soja, e 54,4 % do algodão herbáceo", explica a pasta.

