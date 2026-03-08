Eleições

Guia do EleitorPesquisasPoliticos

Governador pode renunciar e concorrer à reeleição? Entenda as regras

Constituição prevê regras diferentes para tentativa de reeleição no mesmo cargo ou candidatura para novo posto

Relembre casos em que o governador renunciou e foi reeleito no mesmo ano (Tânia Rêgo)

Relembre casos em que o governador renunciou e foi reeleito no mesmo ano (Tânia Rêgo)

Gabriela Pessanha

Publicado em 8 de março de 2026 às 10h00.

Em 2026, os eleitores irão escolher os novos governadores para os estados. Poderão concorrer novos candidatos, os que buscam a reeleição e também os que haviam renunciado ao cargo previamente. 

Nos anos anteriores, alguns governadores renunciaram ao cargo e buscaram recuperar o posto nas eleições do mesmo ano. 

Foi o caso de Eduardo Leite (PSD) que renunciou ao cargo de governador do Rio Grande do Sul em março de 2022 e voltou a concorrer no mesmo ano.

Leite venceu a disputa e foi reeleito como governador do estado, cargo que ocupa até este ano, quando deverá deixar a cadeira para o novo eleito.

Quando o governador pode concorrer após renunciar?

Um governador pode renunciar ao cargo e disputar uma nova eleição desde que respeite os limites constitucionais.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a legislação permite que o chefe do Executivo estadual concorra à reeleição e permaneça no cargo durante a campanha.

De acordo com o TSE, o governador também pode renunciar ao mandato e ainda assim disputar a reeleição, desde que esteja no primeiro mandato.

A restrição ocorre apenas quando o político já tiver exercido dois mandatos consecutivos. Nesse caso, mesmo que renuncie ao cargo no segundo mandato, ele não poderá disputar uma nova eleição para o mesmo posto, porque a Constituição proíbe um terceiro mandato seguido no Executivo.

O movimento de Leite é permitido pela Constituição e já foi realizado por outros governantes.

Em 2006, Luiz Henrique da Silveira (PMDB) renunciou ao governo de Santa Catarina e concorreu à eleição para o mesmo cargo ainda naquele ano. Assim como Leite, ele foi reeleito e tomou posse do governo do estado. O mesmo movimento aconteceu com Roberto Requião (PMDB), no Paraná, também em 2006.

Governador pode renunciar ao seu cargo e concorrer a outro?

Candidatos que ocupam cargos do Poder Executivo (presidente da República, governadores e prefeitos) precisam abandonar seus mandatos atuais até seis meses antes da eleição[/grifar] para tentar concorrer em uma nova colocação. 

A regra é mencionada no parágrafo 6° do artigo 14 da Constituição. 

Requisitos para candidaturas 

Para se candidatar ao cargo de governador, a Justiça Eleitoral exige algumas qualificações:

  • Possuir nacionalidade brasileira; 
  • Ser alfabetizado; 
  • Ter pleno exercício dos direitos políticos; 
  • Realizar alistamento eleitoral e ter domicílio eleitoral por no mínimo seis meses; 
  • Ter filiação partidária por no mínimo seis meses; 
  • Ter no mínimo 30 anos.

Eleições 2026

A eleição deste ano será realizada em 4 de outubro e, caso seja necessário, o segundo turno acontece no dia 25 de outubro. 

Serão escolhidos:

  • Presidente e seu vice;
  • Governadores e vices - 27 chapas;
  • Senadores - 54;
  • Deputados federais - 513;
  • Deputados estaduais - 1.035.
Acompanhe tudo sobre:EleiçõesEleições 2026

Mais de Eleições

Eleições 2026: brasileiros que moram no exterior votam para governador?

Fundo eleitoral: entenda recurso que distribui R$ 4,9 bilhões aos partidos

Eleições 2026: quais cargos políticos serão definidos em outubro?

O que é a janela partidária que começa hoje?

Mais na Exame

Mercados

Essa petrolífera desconhecida virou termômetro do pânico geopolítico em Wall Street

Um conteúdo Bússola

9 lideranças femininas compartilham dicas para uma carreira de destaque

Future of Money

Por que a IA pode acelerar o número de mulheres líderes em tecnologia?

Esporte

Resultado da F1: veja a classificação final do GP da Austrália 2026