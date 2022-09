Como usar o e-Título para votar nas eleições

As eleições de 2022 devem ser marcadas por uma adoção mais ampla do aplicativo e-Titulo, que digitaliza a identificação do eleitor.

Funcional desde 2018, ele permite visualizar o número do documento de votação, justificar o voto, consultar informações junto à Justiça Eleitoral, entre outros recursos.

Se você pretende usá-lo no primeiro ou segundo turno, atente-se ao fato de que a emissão do documento virtual só poderá ser feita até sábado, 1.

Para conseguir acessa-lo, acompanhe o passo a passo abaixo:

Cadastro no aplicativo

Preencha seus dados básicos

Abra o app e, após ler os termos de uso, clique em “Continuar”; inclua informações como nome e filiação e toque em “Entrar no e-Título”; Responda às perguntas corretamente

O sistema vai gerar três campos de perguntas referentes aos seus dados cadastrais para confirmar sua identidade. Selecione a questão correta e clique em “Próximo” até chegar ao final do questionário. Caso erre alguma, será gerado outro campo com perguntas diferentes das que você errou; Crie uma senha

Digite uma sequência de 6 dígitos e repita-a no campo abaixo; depois, clique em “Confirmar senha”.

Caso tenha feito o cadastro da sua biometria, a foto do eleitor irá aparecer no aplicativo junto às outras informações. É dessa forma que o documento virtual substitui a identidade ou carteira de motorista. Portanto, para votar com o e-Titulo sem biometria, você deverá apresentar também um documento com foto.

O que é possível fazer com o E-Título?

Ao navegar pelo aplicativo do e-Título, o eleitor pode encontrar uma série de informações referentes às eleições. Entre elas a emissão de algumas certidões.

Confira abaixo algumas das informações e funções presentes no e-Título:

Registro do eleitor

Zona e Seção de voto

Endereço do voto

Nome do estabelecimento onde será o voto

Certidão de quitação eleitoral

Certidão de Crimes eleitorais

Justificativa de voto

Para maiores informações sobre o e-Título e sobre as eleições de 2022 no geral, o TSE conta com um FAQ, atendimento via WhatsApp e ouvidorias regionais.