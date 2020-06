Vendas no varejo da UE sofrem queda histórica de 11,7% em abril

As vendas no varejo da zona do euro sofreram uma queda histórica de 11,7% em abril ante março, refletindo ainda o violento impacto econômico da pandemia de coronavírus, segundo dados publicados hoje pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam contração ainda mais acentuada nas vendas, de 19%.

Na comparação anual, as vendas do setor varejista da zona do euro registraram um tombo de 19,6% em abril.

A Eurostat também revisou os números de vendas de março, para recuo mensal de 11,1% e declínio anual de 8,8%. Fonte: Dow Jones Newswires.