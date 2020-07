Trump diz que dados sobre emprego provam que EUA está se recuperando

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira o relatório do governo mostrando que o país criou 4,8 milhões de vagas de trabalho e que a taxa de desemprego recuou para 11,1% no mês passado, refletindo a reabertura das empresas após restrições rígidas para contenção da pandemia de coronavírus.

“O anúncio de hoje prova que nossa economia está voltando com tudo”, disse Trump, destacando diferentes setores que obtiveram ganhos de empregos, de acordo com o relatório mensal. “Esses são números históricos.”

Trump comemorou os dados no momento em que o coronavírus ressurge em Estados com grandes economias, como Califórnia, Texas e Flórida, levando os governos locais a decretar medidas restritivas mais uma vez e fechar negócios onde acredita-se que a doença respiratória se espalhe facilmente. Um relatório separado divulgado nesta quinta-feira informou que 1,43 milhão de norte-americanos entraram com pedido de auxílio-desemprego durante a última semana de junho.

Apesar dos novos casos, Trump disse que espera ver bons números de emprego nos próximos meses e que o relatório do Produto Interno Bruto do terceiro trimestre, dias antes das eleições presidenciais de novembro, também será forte.

O relatório desta quinta-feira, disse Trump, “sugere que os trabalhadores estão confiantes em encontrar um novo emprego”. Ele acrescentou, no entanto, que a Casa Branca e o Congresso continuam a negociar outra rodada de estímulo, frequentemente chamada de “Fase 4”, para ajudar a economia a lidar com a pandemia, que agora está em seu quarto mês.