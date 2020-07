Teste de Paulo Guedes para covid-19 dá negativo

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, refez o teste para covid-19 e teve resultado negativo.

“Esse foi o segundo teste feito pelo ministro em menos de duas semanas para a confirmação do resultado após reuniões com pessoas que testaram positivo para a doença”, disse o Ministério da Economia nesta quinta-feira, 16.

No último dia 7, logo depois de o presidente, Jair Bolsonaro, ter tido resultado positivo para a doença, o ministério da Economia disse que o chefe da pasta havia feito um teste na semana anterior e que o resultato tinha sido negativo. Agora, o ministro, que faz parte do grupo de risco por ter 70 anos, voltou a fazer o exame.

Logo que o presidente anunciou que estava com covid-19, uma série de ministros e autoridades que haviam estado com ele naqueles dias também foi fazer o teste. Guedes, por exemplo, havia encontrado com Bolsonaro pelo menos sete vezes nos últimos 14 dias que antecederam o anúncio da infeccção. Esse é o período máximo de incubação do novo coronavírus até que o paciente comece a apresentar os sintomas.

Desde que foi diagnosticado, Bolsonaro tem trabalhado a distância, do Palácio do Planalto. Nesta terça-feira, o presidente disse que teve outro teste positivo, o que significa que ainda não está curado da covid-19.