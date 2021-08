Senado dos EUA aprova Orçamento de US $ 3,5 trilhões

O Senado dos Estados Unidos aprovou, na madrugada desta quarta-feira, 11, em primeira votação do que deve ser um árduo processo, um orçamento de US$ 3,5 trilhões. Os governistas buscam garantir um pacote abrangente para educação, saúde, clima e outros temas sem o apoio da oposição republicana.

Apenas com votos democratas, por 50 votos a 49, a proposta foi aprovada, após na terça-feira o Senado ter passado um pacote bipartidário de infraestrutura de mais de US$ 1 trilhão. A votação desta madrugada foi uma vitória inicial para o presidente Joe Biden e os democratas do Congresso que buscam aprovar o máximo de sua agenda legislativa neste ano, antes de eleições de meio de mandato adiante. Como os democratas têm margem de vantagem apertada nas duas Casas, porém, devem enfrentar escolhas difíceis negociações para transformar o marco geral do orçamento em legislação detalhada.

Os republicanos criticam o marco orçamentário como um gasto excessivo, que pode impulsionar a inflação e elevar impostos para empresas e pessoas físicas. Para cobrir o custo do pacote, os democratas buscam elevar impostos sobre corporações e as pessoas mais ricas. A Câmara dos Representantes deve voltar ao trabalho em Washington na semana do dia 23 e votar a resolução sobre o orçamento. Caso ela passe uma resolução idêntica à do Senado, os democratas podem avançar com um processo conhecido como "reconciliação", por meio do qual podem aprovar legislação com maioria simples no Senado, não com os 60 votos exigidos pela maioria das leis. Fonte: Dow Jones Newswires.