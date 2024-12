Senado aprova projeto que torna o Pronampe permanente; texto vai à sanção

O Senado Federal aprovou o projeto de lei que torna permanente o Pronampe, programa que facilita empréstimos bancários para pequenos e microempresários. Além disso, o texto prevê a utilização de R$ 4 bilhões do Fundo Garantidor de Operações (FGO) para o Programa Pé-de-Meia, que incentiva a permanência de estudantes de baixa renda no ensino médio.

Sem o financiamento via FGO, o Pronampe poderia se tornar inócuo a partir do próximo ano. O fundo atua como garantia caso os empresários não consigam quitar os empréstimos. Para evitar esse cenário, o projeto aprovado determina que 50% dos valores não utilizados do FGO sejam destinados a garantir empréstimos no âmbito do Pronampe. A outra metade será alocada no Programa Pé-de-Meia.

Incentivo a micro e pequenos negócios

As linhas de crédito do Pronampe são direcionadas para microempreendedores individuais (MEIs), micro, pequenas e médias empresas. Com a aprovação da proposta, espera-se maior fôlego financeiro para esses empresários, fundamentais para a economia nacional.

Impacto no Programa Pé-de-Meia

Com a inclusão do Programa Pé-de-Meia no uso do FGO, o objetivo é ampliar o acesso à educação para estudantes de baixa renda, garantindo que mais jovens possam concluir o ensino médio e alcançar melhores oportunidades no futuro.