Inflação ao consumidor nos EUA acelera e supera projeções em novembro

A inflação ao consumidor nos Estados Unidos, medida pelo CPI, voltou a se acelerar em novembro, superando as estimativas de analistas e economistas de Wall Street. Os novos dados podem ser decisivos para os integrantes do Federal Reserve (o Fed) concluírem que é momento de intensificar o tapering, o processo de retirada de estímulos via compra de títulos, na reunião do banco central americano na próxima semana.

O índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 0,8% no mês passado, após alta de 0,9% em outubro, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira, dia 10. Na taxa anualizada, o índice teve variação de 6,8%, maior avanço anual desde junho de 1982, após uma alta em outubro de 6,2% na mesma base de comparação.

Economistas consultados pela Reuters previam acréscimo de 0,7% para o índice na margem e de 6,7% na taxa anualizada.

O custo de bens e serviços na maior economia do mundo tem subido em meio a restrições de oferta, tanto do ponto de vista de insumos na cadeia produtiva (supply chain) como de mão-de-obra disponível para o mercado de trabalho.

Aprenda quais são os tipos de investimentos e como montar a sua própria carteira neste curso completo e acessível da EXAME.

No início da semana, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou que a escassez de mão-de-obra pode levar anos para ser solucionada. Segundo especialistas, uma das razões para o gargalo é o efeito causado pela pandemia, que deixou milhares de trabalhadores sem condições de voltar à ativa, além de mudanças demográficas.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice subiu 0,5% no mês passado, após avançar 0,6% em outubro. O chamado núcleo da inflação saltou 4,9% na base anual, após alta de 4,6% em outubro.

(Com a Reuters)