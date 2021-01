PMI final de indústria dos EUA encerra 2020 na máxima em 6 anos

A atividade industrial dos Estados Unidos acelerou no ritmo mais forte em mais de seis anos em dezembro, ampliando a recuperação que elevou os preços de bens ao maior patamar desde 2011, conforme a pandemia de coronavírus afeta as cadeias de oferta.

O IHS Markit informou que seu PMI final de indústria dos EUA subiu a 57,1 em dezembro, de 56,7 em novembro e preliminar de 56,5. Leitura acima de 50 indica expansão.

O índice terminou 2020 no nível mais alto desde setembro de 2014, com o resultado de dezembro marcando o oitavo mês seguido de melhora, após o índice atingir o patamar mais baixo em mais de uma década em abril, diante das medidas de contenção ao coronavírus.

Com o subíndice de produção moderando a 58,3 no mês passado, de 59,2 em novembro, a melhora do PMI se deu principalmente pelos preços mais fortes, disse o IHS Markit. O subíndice de preços de produção subiu ao nível mais alto desde maio de 2011.