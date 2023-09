PMI de serviços do EUA recua para 50,5 em agosto e PMI composto cai para 50,2

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA caiu de 52,3 em julho para 50,5 em agosto, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 6, pela S&P Global. A leitura definitiva de agosto ficou abaixo da estimativa preliminar, de 51.

Já o PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, recuou de 52 para 50,2 no mesmo período, também abaixo da estimativa preliminar, de 50,4. Segundo a S&P, o indicador foi pressionado pela queda acentuada no PMI de serviços.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Apesar das quedas, os resultados acima da marca de 50 indicam que a atividade da economia americana segue se expandindo, mas em ritmo mais contido.

No relatório, a S&P destaca que o crescimento do emprego no setor de serviços caiu ao menor nível desde outubro de 2022, acompanhado por contração de novos negócios e enfraquecimento na demanda de clientes. Por outro lado, o setor registrou aumento nas pressões inflacionárias devido ao aumento nos preços de combustíveis e energia.

PMI de serviços dos Estados Unidos medido pelo ISM sobe para 54 5 em agosto

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos Estados Unidos, medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês), subiu de 52,7 em julho para 54,5 em agosto. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda a 52,4.

O subíndice de preços pagos subiu a 58,9 no mês passado, ante 56 8 em julho, e o componente de novos pedidos subiu de 55,0 para 57,5; já o subíndice de emprego subiu 50,7 em julho para 54,7, e o de atividade das empresas subiu de 57,1 a 57,3 em agosto.