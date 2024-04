PIB da zona do euro cresce 0,3% no 1º trimestre e supera expectativas

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2024 ante o quarto trimestre de 2023, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira, 30, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE).

O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1% no período. Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 0 4% entre janeiro e março, também acima do consenso da FactSet, de ganho de 0,1%.

PIB da Itália

O PIB da Itália cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2024 ante o quarto trimestre de 2023, segundo levantamento preliminar divulgado nesta terça-feira, 30, pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país.

Na comparação anual, o PIB italiano aumentou 0,6% entre janeiro e março, informou o Istat. Os resultados também superaram as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0 1% do PIB da Itália na comparação trimestral e alta de 0,3% no confronto anual.

PIB da Alemanha

O PIB da Alemanha subiu 0,2% no primeiro trimestre de 2024 ante o quarto trimestre de 2023, segundo dados preliminares com ajustes sazonais divulgados nesta terça-feira, 30, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país.

O resultado, assim como o da Itália, surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,1% no período. Já na comparação anual, o PIB alemão encolheu 0,2% entre janeiro e março, mas o consenso da FactSet era de recuo maior, de 0,3%. O Destatis também revisou para baixo o cálculo do PIB do quarto trimestre ante os três meses anteriores, de declínio de 0,3% para redução de 0,5%.

PIB da Espanha

O PIB da Espanha, por sua vez, cresceu 0,7% no primeiro trimestre de 2024 ante o quarto trimestre de 2023, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira, 30, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Na esteira de Alemanha e Itália, a variação também superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,4% no período. Na comparação anual, o PIB espanhol teve expansão de 2,4% entre janeiro e março, também acima do consenso da FactSet, de ganho de 2%.

Taxa anual do CPI se mantém 2,4% em abril

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro ficou em 2,4% em abril, inalterada em relação à de março, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira, 30, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

A prévia do CPI de abril veio em linha com expectativa de analistas consultados pela FactSet.

Já o núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo de 2,7% em abril ante igual mês do ano passado, perdendo força ante o ganho anual de 2,9% de março. A leitura do núcleo de abril também coincidiu com a previsão da FactSet.