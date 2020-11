Petrobras eleva preços do diesel e gasolina ao maior nível em 3 meses

A Petrobras aumentará o preço da gasolina em suas refinarias em 4% em média a partir de quinta-feira, enquanto o diesel terá elevação de 5%, informou a companhia nesta quarta-feira, por meio da assessoria de imprensa, em movimento que leva as cotações dos combustíveis ao maior nível em três meses.

O aumento é o segundo aplicado pela estatal em novembro para os dois combustíveis, após reajuste realizado no dia 12, quando subiu o valor da gasolina em 6% e o do diesel em 5%.

Com o novo reajuste, o preço médio da gasolina nas refinarias da petroleira passa a ser de 1,8237 real por litro, segundo dados da Petrobras compilados pela Reuters, enquanto o litro do diesel passa a custar, em média, 1,7304 real.

Ambos alcançam o maior nível desde o final de agosto.

No acumulado de 2020, a cotação da gasolina ainda apura queda de cerca de 4,9%, e a do diesel registra baixa de 26,1%.

Durante o ano, porém, o litro da gasolina nas refinarias chegou a custar menos de 1 real e o do diesel caiu a cerca de 1,30 real. As mínimas foram vistas entre abril e maio, quando as medidas de restrição por causa da pandemia do novo coronavírus atingiram seu ápice no Brasil.

O novo reajuste para cima ocorre em meio à firme alta nos preços do petróleo no mercado internacional, que tem sido impulsionada pelas expectativas de uma vacina contra a covid-19 e por perspectivas de uma transição de governo mais tranquila nos Estados Unidos.

A Petrobras defende que seus preços levam em conta a chamada paridade de importação, impactada por fatores como as cotações internacionais do petróleo e o câmbio.

Nesta quarta, o petróleo Brent subia 0,52 dólar, ou 1,09%, a 48,38 dólares por barril, às 13h20 (horário de Brasília).

Já o dólar operava em queda de cerca de 0,9%, negociado em torno de 5,33 reais.

O repasse dos reajustes nas refinarias aos consumidores finais nos postos não é garantido e depende de uma série de questões, como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de etanol anidro e biodiesel.