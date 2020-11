Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA voltam a subir

O número de norte-americanos que entraram com pedidos de auxílio-desemprego pela primeira vez aumentou ainda mais na semana passada, sugerindo que uma explosão de novas infecções por covid-19 e restrições comerciais estavam impulsionando as dispensas e minando a recuperação do mercado de trabalho.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego totalizaram 778 mil em dado com ajuste sazonal na semana encerrada em 21 de novembro, em comparação com 748 mil na semana anterior, informou o Departamento do Trabalho dos EUA nesta quarta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam 730 mil solicitações na última semana.

Relatório separado do Departamento do Comércio nesta quarta-feira confirmou a expansão histórica da economia no terceiro trimestre. O Produto Interno Bruto cresceu a uma taxa atualizada não revisada de 33,1%, informou o governo em sua segunda estimativa do terceiro trimestre.