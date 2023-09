Participação da moeda chinesa em pagamentos globais ultrapassa 3% em julho, diz BC chinês

Jin Zhongxia, diretor do Departamento Internacional do Banco Popular da China, afirmou em um discurso em 3 de setembro, no Fórum Anual de Finanças Internacionais da China de 2023, que é necessário expandir a abertura do setor financeiro, mantendo a segurança e a estabilidade financeiras. “Há algum tempo, a situação econômica e financeira global vem passando por novas mudanças, com o aperto da liquidez global, a intensificação da volatilidade do mercado financeiro, a exposição de riscos financeiros, corridas a instituições financeiras em países desenvolvidos e alguns países em desenvolvimento também enfrentando efeitos indiretos dos aumentos das taxas de juros nas economias desenvolvidas.”

Segundo Jin Zhongxia, na próxima etapa, ao promover um nível mais alto de abertura do setor financeiro para o mundo, o Banco Central da China se concentrará em melhorar o modo de gerenciamento do tratamento nacional de pré-acesso, mais a lista negativa, para formar uma situação de abertura sistemática e institucional. Além disso, irá otimizar o ambiente de negócios.

Em 7 de agosto, o Conselho de Estado emitiu pareceres sobre a otimização do ambiente de investimentos estrangeiros e o aumento dos esforços para atrair investimentos estrangeiros, o que exigirá que o Banco Central amplie o acesso ao mercado e otimize os acordos de política pós-acesso. Por último, segundo Jin Zhongxia, é preciso garantir que a capacidade de gerenciamento financeiro corresponda ao nível de liberalização.

Na reunião, Jin Zhongxia também apresentou os resultados positivos da abertura do setor financeiro da China nos últimos anos.

Primeiro, o acesso ao mercado no setor de serviços financeiros foi substancialmente relaxado. Desde 2018, o Banco Popular da China, juntamente com os departamentos relevantes, lançou mais de 50 medidas para abrir o setor financeiro, e os investidores estrangeiros estabeleceram mais de 110 instituições financeiras de vários tipos na China. “A partir do índice de restrições ao investimento estrangeiro direto no setor financeiro compilado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a China é o país com a classificação mais rápida e a maior melhoria no nível de abertura do setor financeiro nos últimos anos”, disse Jin Zhongxia.

Em segundo lugar, a abertura do mercado financeiro tem se aprofundado. Por um lado, o passe de títulos, o passe para o norte, o passe para o sul e o passe de swap foram implementados sucessivamente, o que não apenas expandiu e enriqueceu os canais de investimento, mas também forneceu ferramentas de gerenciamento de risco mais convenientes e sofisticados. Por outro lado, a liberalização sistêmica e institucional do mercado financeiro foi intensificada para oferecer aos investidores maior conveniência em termos de emissão e negociação, registro e liquidação e classificação. Até o final de junho deste ano, as participações de investidores estrangeiros em títulos em moeda chinesa RMB e ações A atingiram RMB 3,3 trilhões.

Terceiro, a internacionalização do RMB tem progredido de forma constante. O RMB tornou-se a quinta maior moeda de reserva do mundo, a quinta maior moeda de pagamento, a quinta maior moeda de transação e a terceira maior moeda de financiamento do comércio. Em maio, o Fundo Monetário Internacional (FMI) aumentou o peso do RMB na cesta de moedas dos Direitos Especiais de Saque (SDR) de 10,9% para 12,3%.

“A internacionalização do RMB teve um novo e promissor progresso este ano, com a participação do RMB nos pagamentos globais excedendo 3% pela primeira vez em julho. Do ponto de vista do comércio, de janeiro a julho, a participação da liquidação em RMB no comércio de mercadorias atingiu 24%, o nível mais alto dos últimos anos; do ponto de vista do investimento, até o final de junho, o saldo de ativos em RMB alocados por entidades no exterior atingiu RMB 9,8 trilhões”, afirmou.