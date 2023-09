China reforça setor privado com nova agência de desenvolvimento econômico

A China estabeleceu uma agência especializada dentro da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, na sigla em inglês) com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da economia privada. Funcionários do principal órgão regulador econômico do país, juntamente com vários ministérios, anunciaram na segunda-feira, 4, uma série de medidas detalhadas para fortalecer o setor privado.

A recém-criada Agência de Desenvolvimento da Economia Privada será encarregada de coordenar e formular políticas para o setor, além de promover o crescimento de empresas privadas tanto no cenário doméstico quanto internacional. Cong Liang, vice-diretor da NDRC, enfatizou a importância dessa iniciativa, destacando que o estímulo ao desenvolvimento da economia privada é um projeto amplo e sistêmico que envolve diversos elementos, políticas e procedimentos de trabalho.

Tan Haojun, membro do conselho do Instituto de Pesquisa da Economia Privada da China, comentou que a China introduziu recentemente políticas significativas para apoiar a economia privada, criando um ambiente macroeconômico favorável para o setor privado. Ele observou que o sucesso dessas medidas dependerá da sua efetiva implementação, e a criação da agência especial vem em momento oportuno.

O setor privado chinês, que representa 60% do PIB do país e é responsável por 80% dos novos empregos urbanos, enfrentou desafios na atração de investimentos devido a uma desaceleração econômica. Dados do Escritório Nacional de Estatísticas revelam que o investimento privado caiu 0,5% ano a ano nos primeiros sete meses deste ano, em comparação com uma queda de 0,2% nos primeiros seis meses.

Para estimular o investimento privado, a NDRC anunciou que está incentivando ativamente projetos de investimento privado no setor de infraestrutura a emitir fundos de investimento imobiliário, conhecidos como REITs. Além disso, eles recomendaram com sucesso o primeiro projeto de REIT de energia limpa à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Os REITs envolvem a propriedade ou financiamento de imóveis que geram renda em vários setores imobiliários, geralmente negociados nas principais bolsas de valores e oferecendo benefícios aos investidores.

Xu Xiaolan, vice-ministra da Indústria e Tecnologia da Informação, anunciou que o ministério em breve lançará um guia abrangente para impulsionar o desenvolvimento de alto padrão das chamadas “pequenas gigantes”. Essas empresas são, essencialmente, PMEs inovadoras que possuem tecnologias fundamentais em mercados de nicho e apresentam grande potencial de mercado. Dentre as 98.000 “pequenas gigantes” do país, 95% são empresas privadas. Nos primeiros sete meses do ano, a taxa de lucro dessas empresas foi 5,5 pontos percentuais maior do que a das principais PMEs em geral.

Xu Hongcai, vice-diretor do Comitê de Política Econômica da Associação Chinesa de Ciência Política, destacou que os esforços recentes do país, juntamente com as diretrizes e medidas anunciadas, respondem diretamente às preocupações atuais dos empreendedores privados. Essas ações têm o potencial de estimular a vitalidade do mercado e contribuir para a recuperação econômica em longo prazo.