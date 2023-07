Calendário do investidor: cinco assuntos quentes para o Brasil na próxima semana

Em meio ao aumento da precificação de corte da Selic, mercado ajusta apostas para o Copom com o IPCA-15, que pode ter leve desaceleração. Fomc deve elevar juro e sinalização de Powell move taxas externas, que também refletem decisões do BCE e BOJ. Vale divulga balanço e Petrobras reúne conselho. Veja destaques:

IPCA-15 e apostas na Selic

O IPCA-15 de julho, último índice oficial de inflação antes do Copom de 2 de agosto, será divulgado na terça-feira. Estimativa é de desaceleração do índice mensal para -0,02%, de +0,04% em junho, e do dado em 12 meses para 3,26%, de 3,40%. Alívio da inflação corrobora a expectativa de corte da Selic, mas o mercado vai avaliar os núcleos e o índice de serviços — que subiu no IPCA fechado. Precificação para agosto voltou a passar de 40 pontos nesta sexta-feira. Agenda ainda prevê desemprego, resultado do governo central, contas externas e dado de crédito. Em função do ponto facultativo em dias de jogos do Brasil na copa de futebol feminino, a Focus sairá na terça-feira.

Brasília em Off: O conselho dos aliados de Lula a Campos Neto

Juros nos EUA, Europa e Chile

O Fed deve elevar sua taxa em 0,25pp no dia 26 e investidores buscarão sinais sobre os passos futuros no comunicado e discurso do presidente Jerome Powell. Ele poderá sinalizar uma postura de “esperar para ver” e alertar que vários membros do Fomc ainda esperam uma alta adicional antes do fim do ano, segundo a Bloomberg Economics. BCE, na quinta-feira, também deve elevar taxa em 0,25pp, e Banco do Japão tende a manter juros. PIB do 2º trimestre e PCE dos EUA podem mover mercados. Na América do Sul, o Chile decide sobre sua taxa na próxima sexta-feira e deverá ser a primeira economia de maior destaque a cortar os juros, com redução de 0,75pp, segundo a Bloomberg Economics. Argentina e FMI podem fechar acordo.

Tese do BCE de taxa elevada por mais tempo não convence mercado

Centrão no governo

O presidente Lula deve se reunir nesta sexta-feira com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir trocas ministeriais para acomodar o centrão no governo. Também deve entrar na pauta a agenda do Congresso no segundo semestre, segundo o Poder360. Os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) são cotados para assumir vagas na Esplanada, dizem os jornais.

Vale, Santander, GPA

Depois de superar as estimativas dos analistas com a produção de minério de ferro, a Vale divulga o balanço completo do 2º trimestre na quinta-feira. Santander Brasil, Usiminas e os supermercados GPA, Carrefour Brasil e Assaí também informam os resultados. GPA recusou pela segunda vez oferta do bilionário Jaime Gilinski pela fatia do grupo brasileiro no Éxito e citou “requisitos mínimos” para considerar uma nova oferta pela companhia colombiana.

Conselho da Petrobras

A próxima reunião do conselho de administração da Petrobras, marcada para o dia 28, inclui a Sete Brasil, segundo o Globo. Na mesa do conselho, diz o jornal, há uma proposta da diretoria para avalizar acordo em que a Petrobras pagaria a credores US$ 190 milhões em troca da extinção definitiva de qualquer pendência jurídica e financeira da Sete Brasil.

