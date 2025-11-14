Número dos que procuram emprego há 2 anos cai 17,8% em 2025, diz IBGE

O número de brasileiros que procuram emprego há mais tempo caiu no terceiro trimestre de 2025, segundo a Pnad Contínua do IBGE, com queda em todas as faixas de duração da busca por trabalho.

O levantamento divulgado nesta sexta-feira, 14, mostra que o número de pessoas que estão há dois anos ou mais tentando voltar ao mercado recuou 17,8% em relação ao mesmo período de 2024. A queda também atingiu quem procura emprego entre um e menos de dois anos, grupo que registrou o menor nível da série.

O contingente de desocupados há menos de um mês caiu 14,2% no comparativo anual, enquanto a faixa de um mês a menos de um ano atingiu o menor patamar desde 2012, com 3 milhões de pessoas — uma queda de 12,2%.

No total, todas as durações de busca registraram redução, movimento que ocorre em um cenário de taxa de desocupação de 5,6%, a menor já registrada pela série histórica iniciada em 2012.

Como o IBGE mede a desocupação

A Pnad considera desocupada apenas a pessoa com 14 anos ou mais que procurou uma vaga nos 30 dias anteriores à entrevista. O levantamento abrange 211 mil domicílios em todos os estados e no Distrito Federal, incluindo ocupações formais, informais, temporárias e por conta própria.

Os dados detalhados do trimestre mostram:

Menos de um mês: 1,1 milhão de pessoas (-14,2%), menor nível desde o 3º trimestre de 2015.

Um mês a menos de um ano: 3 milhões (-12,2%), menor contingente já registrado.

Um a menos de dois anos: 666 mil (-11,1%), menor número da série.

Dois anos ou mais: 1,2 milhão (-17,8%), menor nível desde 2014.

No período, 50,8% dos desocupados estavam na faixa de um mês a menos de um ano de procura. Já o grupo que busca trabalho há dois anos ou mais representou 19,5% do total, menor proporção desde 2015.