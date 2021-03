Mercado eleva projeção de inflação e vê Selic a 5,0% este ano

O mercado elevou suas projeções para a taxa básica de juros neste ano e no próximo depois de o Banco Central ter sinalizado novo aperto monetário em maio, ao mesmo tempo em que o cenário para a inflação voltou a piorar, chegando perto de 5% em 2021.

A pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira pelo BC mostrou que os especialistas consultados veem agora a Selic a 5% ao final de 2021 e a 6,0% em 2022 na mediana das projeções, de 4,50% e 5,50% respectivamente no levantamento anterior.

Na semana passada, o BC elevou a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual, para 2,75%, e disse que deve promover um novo aperto de igual magnitude em sua próxima reunião em maio, ressaltando uma piora nas projeções para a inflação, em meio às incertezas geradas pela pandemia.

Para a inflação, a perspectiva no Focus agora é de que o IPCA encerrará este ano com alta de 4,71%, de 4,60% antes. O centro da meta oficial para a inflação em 2021 é de 3,75%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

O aumento vem na esteira de uma alta esperada de 7,26% nos preços administrados, 1,11 ponto percentual a mais do que na semana anterior.

Para 2022, os especialistas consultados veem alta de 3,51% do IPCA, um ajuste de 0,01 ponto para cima e contra meta de 3,50%, também com margem de 1,5 ponto.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), as estimativas de crescimento são agora de 3,22% e 2,39% em 2021 e 2022 respectivamente, de 3,23% e 2,39% antes.