Mercado aposta em crescimento de 0,3% do PIB do segundo trimestre de 2023

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará nesta sexta-feira, 1º, o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre de 2023. O consenso entre os analistas de mercado e os economistas é de que o Brasil registrou um crescimento de 0,3% entre abril e junho.

É essa a estimativa do Itaú Unibanco, um avanço de 0,3% do PIB do segundo trimestre em comparação com o resultado acumulado entre janeiro e março. Em relatório, os economistas Natalia Cotarelli e Matheus Fuck afirmaram que, do lado da oferta, a principal contribuição positiva vem do setor de serviços, que deve ter acelerado para alta de 0,6% na comparação com o trimestre anterior.

"Do lado da demanda, destaque positivo para o consumo das famílias. Estimamos avanço de 3,0% na comparação ao mesmo período do ano passado no consumo das famílias, impulsionado por estímulos fiscais (aumento do salário-mínimo e elevação do bolsa família) e pela resiliência do mercado de trabalho", afirmaram os economistas.

Produção de veículos ajudou o PIB

O Bradesco estima um crescimento de 0,5% do PIB entre abril e junho. O economista Tiago Negreira, da Tenax Capital, também um crescimento econômico de 0,3% no segundo trimestre.

"Esse é um trimestre que registra uma volta do resultado da agropecuária. Como o primeiro trimestre foi muito forte há um efeito base que leva a uma queda na comparação trimestral. Mesmo assim, a comparação anual mostra um crescimento de 13% do setor. A indústria teve um resultado melhor, sobretudo a extrativa mineral e na indústria de transformação, as montadoras tiveram impulso para produzir com o programa de governo para compra de carros", afirmou Negreira.