PIB do Brasil, payroll nos EUA, novo Ibovespa e o que mais move o mercado

Os principais índices de ações internacionais oscilam perto da estabilidade nesta sexta-feira, 1, com investidores à espera da divulgação dos dados do mercado de trabalho americano. A esperança é de que os números que serão revelados nesta manhã deem algum indicativo extra sobre a condução da política monetária do Federal Reserve. A escassez de mão de obra é um dos pontos de risco no mercado.

Payroll e outros dados dos EUA

A bateria de dados os Estados Unidos inclui o payroll, o relatório empregos urbanos, que é considerado um dos principais termômetros da maior economia do mundo. O consenso para a divulgação é de 170.000 vagas criadas em agosto contra 187.000 no mês anterior. Também será divulgada a taxa de desemprego sob expectativa de manutenção do patamar atual de 3,5%. Já para a a média de salário por hora trabalhada espera-se uma leve alta mensal de 0,3% e manutenção da alta anual de 4,4%.

Ainda hoje serão divulgados os Índices de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês), que darão uma cor sobre a atividade econômica americana no mês de agosto.

PIB do Brasil

No Brasil, as atenções estarão voltadas para a divulgação do PIB do segundo trimestre. O consenso é de alta de 0,3% frente ao período anterior e de 2,7% na comparação anual. Um dos fatores que contribuíram para o maior otimismo foram os números de junho do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-Br, que saíram acima das projeções.

Novo Ibovespa

Foi divulgada ontem a nova carteira do Ibovespa. As principais mudanças foram as entradas das ações da Vamos (VAMO3) e da PetroRecôncavo (RECV3) e saída da fintech Méliuz (CASH3). A nova composição irá perdurar pelo terceiro quadrimestre, que vai de setembro a dezembro.

Ibovespa em queda em agosto

No último pregão, o Ibovespa fechou em queda de 1,53% e encerrou agosto com queda mensal de 5%. Foi o primeiro mês de queda desde março. Expectativas de juros mais altos nos Estados Unidos, incertezas sobre o crescimento da China e preocupações fiscais pressionaram o índice durante agosto.