Maior campo offshore da China bate recorde de produção em 2025

O Campo Petrolífero de Bohai produziu mais de 40 milhões de toneladas de óleo equivalente em 2025

Transporte de barris de petróleo na China (Getty Images/Reprodução)

China2Brazil
Agência

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 22h00.

O Campo Petrolífero de Bohai, o maior campo petrolífero offshore da China, produziu mais de 40 milhões de toneladas de óleo equivalente em 2025, informou neste domingo a China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). O volume marca um recorde histórico para a área, localizada no mar de Bohai, no norte do país.

Segundo a CNOOC, o resultado reforça a segurança energética da China e sustenta o crescimento econômico e social, ao ampliar a oferta doméstica de petróleo e gás e reduzir a dependência de importações.

Atualmente, o Campo Petrolífero de Bohai opera mais de 60 campos produtores de petróleo e gás. Desde o início das operações, a produção acumulada já ultrapassa 600 milhões de toneladas de petróleo bruto. Nos últimos cinco anos, a produção total cresceu a uma média anual de 5%, de acordo com a empresa.

A empresa também informou que o campo avança em processos de digitalização e transição energética. Entre os principais marcos está o desenvolvimento e a implantação do primeiro sistema de produção submarina em águas rasas projetado integralmente na China. Além disso, mais de 80% dos campos de Bohai já utilizam energia elétrica fornecida a partir do continente.

