Lula rebate rumores de pressão e diz que Haddad é 'extraordinário ministro' Declaração ocorre após Pacheco devolver parte da MP que limitava o uso de créditos decorrentes da tributação do PIS/Cofins

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a sessão de abertura do Fórum de Investimentos Prioridade 2024 do Instituto da Iniciativa de Investimentos Futuros (FII Institute), no Rio de Janeiro (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)