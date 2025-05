INSS determina que desbloqueio de novos consignados demandará biometria

No dia 8 de maio, Waller Junior já havia decidido que todos os benefícios do INSS, independentemente da data de concessão, estariam automaticamente bloqueados para novos descontos de consignados, estendendo uma regra que já existia para auxílios concedidos a partir de abril de 2019 como uma forma de evitar fraudes, como a contratação de um crédito sem a anuência do cliente. Na prática, para desbloquear o benefício no aplicativo "Meu INSS", já era necessária a biometria facial.

Avaliação do serviço

No despacho desta segunda, o presidente do INSS disse que há necessidade de avaliação do serviço de desbloqueio de benefícios para empréstimos consignados.