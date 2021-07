Guedes volta a se reunir com empresários para discutir reforma tributária

O ministro da Economia, Paulo Guedes, volta a se reunir nesta sexta-feira com empresários para discutir a reforma tributária, em São Paulo.

De acordo com a agenda do ministro, o encontro acontece às 15h30 na sede do ministério na capital paulista. Entre os participantes, a lista cita João Appolinário, da Polishop; Nabil Sahyoun, da Associação de Lojistas de Shopping Centers; Vander Giordano, da Multiplan; e Rafael Furlanetti, da XP Investimentos.

O secretário especial da Receita Federal, José Tostes, e o assessor especial do ministro Guilherme Afif Domingos também participam do encontro.

No final da semana passada, Guedes participou de almoço com vários empresários em São Paulo, em que assegurou segundo uma fonte que eventuais distorções da reforma tributária serão corrigidas.

O parecer da reforma do Imposto de Renda (IR) apresentado na terça-feira prevê redução na tributação das empresas, mas manteve a alíquota de 20% sobre dividendos como na proposta original do governo.

No dia seguinte, o ministro afirmou que não está "muito preocupado" com o potencial de perda de arrecadação de 30 bilhões de reais com a proposta de reforma, ao argumentar que a medida será compensada com o retorno do PIB do país a níveis anteriores da pandemia, o que acarretará um aumento de arrecadação de 100 bilhões de reais.