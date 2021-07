Guedes diz que dólar a R$ 5 favorece turismo no Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira que o patamar atual do câmbio favorece o turismo brasileiro porque famílias ricas estão trocando viagens para o exterior por destinos dentro do país.

"Hoje, com o dólar a 5 [reais], o que está acontecendo? Famílias humildes do Brasil inteiro estão se beneficiando porque essa família rica, entre aspas, em vez de estar indo para a Disneylândia levando funcionários e uma porção de gente, está viajando pelo Brasil", disse.

"O turismo pelo Brasil está subindo fortemente. Todo mundo que tem pousada, gente simples do interior da Bahia, na costa de Pernambuco, todo mundo está se beneficiando do turismo local", emendou.

Segundo o ministro, anteriormente o dólar estava "artificialmente" lá embaixo e as pessoas passavam férias lá fora, levando a família e todo mundo.

"Estava dando um exemplo típico da distorção do dólar, transformaram num desapreço a empregada doméstica", disse ele, durante audiência a uma comissão da Câmara.