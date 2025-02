Guangdong e outras províncias alcançam marcos históricos de PIB em 2024

Em 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) da província de Guangdong ultrapassou a marca de 14 trilhões de yuans (US$ 1,9 trilhão), estabelecendo um novo recorde nacional e consolidando sua posição como a maior potência econômica da China. Além de Guangdong, as províncias de Zhejiang, Hubei, Anhui e a Região Autônoma Uigur de Xinjiang também alcançaram patamares históricos, contribuindo para o crescimento geral da economia chinesa.

Guangdong manteve-se como a província com a maior economia do país pelo 36º ano consecutivo, com um PIB de 14,1 trilhões de yuans (US$ 1,9 trilhão), de acordo com os dados econômicos divulgados pelas 31 regiões de nível provincial da China. Nos últimos cinco anos, a economia de Guangdong tem superado consistentemente a marca de 10 trilhões de yuans (US$ 1,3 trilhão) anualmente.

Distribuição econômica entre as províncias

A província de Jiangsu, no leste da China, ficou em segundo lugar, com um PIB de 13,7 trilhões de yuans (US$ 1,8 trilhão), representando um aumento de 608,4 bilhões de yuans (US$ 83,7 bilhões) em relação ao ano anterior. Shandong e Zhejiang ocuparam a terceira e quarta posição, com PIBs de 9,8 trilhões de yuans (US$ 1,3 trilhão) e 9 trilhões de yuans (US$ 1,2 trilhão), respectivamente.

Ao todo, 11 regiões de nível provincial, incluindo Sichuan, Fujian, Xangai, Anhui, Hunan, Henan e Hubei, registraram PIBs acima de 5 trilhões de yuans (US$ 688 bilhões), representando 64% da produção econômica nacional. Outras regiões, como Pequim e Hebei, também registraram PIBs entre 3 trilhões e 5 trilhões de yuans, enquanto algumas províncias, como Hainan e Tibete, ficaram abaixo de 1 trilhão de yuans.

Crescimento e projeções para 2025

As regiões autônomas do Tibete e Xinjiang registraram os maiores crescimentos anuais, com taxas de 6,3% e 6,1%, respectivamente. As províncias econômicas do leste, especialmente a região do Delta do Rio Yangtzé, impulsionaram o crescimento com uma expansão significativa nas indústrias de manufatura, comércio exterior e consumo interno. Jiangsu, Anhui e Zhejiang apresentaram expansões de 5,8%, 5,8% e 5,5%, respectivamente.

Em relação às metas de crescimento para 2025, a maioria das províncias com grandes economias estabeleceu objetivos de crescimento superiores a 5%. Guangdong, por exemplo, pretende alcançar um crescimento de cerca de 5%, enquanto Jiangsu e Shandong projetam metas acima de 5%. O Tibete, com uma meta de crescimento de até 8%, é a região mais ambiciosa. Pequenas províncias, como Hainan e Xinjiang, também possuem metas robustas, refletindo o otimismo em relação ao futuro econômico do país.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte:Yicai Global