Gás do Povo oferece recarga de botijão a 4,5 milhões de famílias a partir desta segunda-feira

A Caixa Econômica Federal começou nesta segunda-feira, 23, à terceira etapa do programa Gás do Povo, que concede vouchers para a recarga de quatro ou seis botijões de gás por ano. Aproximadamente 4,5 milhões de famílias em todo o país estão aptas a receber o benefício nesta fase, informou o governo.

O Gás do Povo substituiu o Auxílio Gás, que realizava transferência direta de recursos aos beneficiários. A implementação ocorreu de forma gradual. A primeira fase começou em novembro do ano passado, inicialmente em dez capitais, atendendo cerca de 1 milhão de famílias. Na segunda etapa, realizada em janeiro, o programa foi ampliado para 17 cidades e, ainda no mesmo mês, passou a contemplar todas as capitais.

A etapa final está prevista para março, com estimativa de alcançar 15 milhões de famílias (cerca de 50 milhões de pessoas). A expansão para todo o território nacional dependerá da disponibilidade orçamentária.

Como fazer a recarda gratuita do botijão de gás?

Para utilizar o voucher do Gás do Povo e retirar o botijão, o responsável familiar inscrito nos cadastros do governo deve comparecer a uma revendedora autorizada pelo programa. É necessário apresentar:

Cartão com chip do Bolsa Família e senha;

e senha; Cartão de débito da Caixa e senha;

CPF acompanhado de um código de validação enviado ao telefone celular.

Quem tem direito ao Gás do Povo?

As famílias interessadas em participar do programa Gás do Povo precisam estar inscritas no Bolsa Família, ter no mínimo dois integrantes, renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa e Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses. O responsável familiar também deve estar com o CPF regular, sem pendências.

A consulta sobre elegibilidade e a busca por revendedoras autorizadas podem ser feitas pelo aplicativo “Meu Social – Gás do Povo”, disponível para celular.

Para retirar o botijão, o responsável cadastrado deve comparecer a uma revendedora credenciada e apresentar documento que comprove o direito ao benefício, como o cartão do Bolsa Família ou cartão da Caixa Econômica Federal vinculado ao programa.

As empresas participantes seguem critérios de identidade visual definidos pelo programa. A padronização aparece em portarias, botijões, veículos e materiais de divulgação. Os pontos de venda habilitados também podem ser localizados pelo aplicativo oficial.

O número de botijões liberados varia conforme o tamanho da família. Núcleos com duas ou três pessoas têm direito a quatro unidades por ano. Famílias com quatro ou mais integrantes podem retirar seis botijões anuais. Os vouchers não são cumulativos: caso não sejam utilizados dentro do prazo, não são transferidos para o ciclo seguinte.

Qual é a validade do voucher do Gás do Povo?

Cada voucher possui prazo de validade contado a partir da data de liberação. Para famílias com duas ou três pessoas, o prazo é de três meses. Para famílias com quatro ou mais integrantes, a validade é de dois meses.