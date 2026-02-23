Gás do Povo oferece recarga de botijão a 4,5 milhões de famílias a partir desta segunda-feira

Repórter
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 14h07.
A Caixa Econômica Federal começou nesta segunda-feira, 23, à terceira etapa do programa Gás do Povo, que concede vouchers para a recarga de quatro ou seis botijões de gás por ano. Aproximadamente 4,5 milhões de famílias em todo o país estão aptas a receber o benefício nesta fase, informou o governo.
O Gás do Povo substituiu o Auxílio Gás, que realizava transferência direta de recursos aos beneficiários. A implementação ocorreu de forma gradual. A primeira fase começou em novembro do ano passado, inicialmente em dez capitais, atendendo cerca de 1 milhão de famílias. Na segunda etapa, realizada em janeiro, o programa foi ampliado para 17 cidades e, ainda no mesmo mês, passou a contemplar todas as capitais.
A etapa final está prevista para março, com estimativa de alcançar 15 milhões de famílias (cerca de 50 milhões de pessoas). A expansão para todo o território nacional dependerá da disponibilidade orçamentária.
Para utilizar o voucher do Gás do Povo e retirar o botijão, o responsável familiar inscrito nos cadastros do governo deve comparecer a uma revendedora autorizada pelo programa. É necessário apresentar:
As famílias interessadas em participar do programa Gás do Povo precisam estar inscritas no Bolsa Família, ter no mínimo dois integrantes, renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa e Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses. O responsável familiar também deve estar com o CPF regular, sem pendências.
A consulta sobre elegibilidade e a busca por revendedoras autorizadas podem ser feitas pelo aplicativo “Meu Social – Gás do Povo”, disponível para celular.
Para retirar o botijão, o responsável cadastrado deve comparecer a uma revendedora credenciada e apresentar documento que comprove o direito ao benefício, como o cartão do Bolsa Família ou cartão da Caixa Econômica Federal vinculado ao programa.
As empresas participantes seguem critérios de identidade visual definidos pelo programa. A padronização aparece em portarias, botijões, veículos e materiais de divulgação. Os pontos de venda habilitados também podem ser localizados pelo aplicativo oficial.
O número de botijões liberados varia conforme o tamanho da família. Núcleos com duas ou três pessoas têm direito a quatro unidades por ano. Famílias com quatro ou mais integrantes podem retirar seis botijões anuais. Os vouchers não são cumulativos: caso não sejam utilizados dentro do prazo, não são transferidos para o ciclo seguinte.
Cada voucher possui prazo de validade contado a partir da data de liberação. Para famílias com duas ou três pessoas, o prazo é de três meses. Para famílias com quatro ou mais integrantes, a validade é de dois meses.