Gasolina a R$ 9 já é realidade nos postos; veja preços

A escalada dos preços dos combustíveis continua Brasil afora. Nova edição do levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado nesta terça-feira, 21, mostrou que a gasolina comum chegou a ser vendida a R$ 8,99 na última semana.

Esse preço máximo encontrado (entre mais de 5.500 postos que fizeram parte da amostra) foi na região Sudeste. Em média, a gasolina comum foi vendida no Brasil a R$ 7,23/litro.

Os dados dizem respeito ao período entre domingo, 12 de junho, e sábado, 18 de junho. A semana ainda não inclui totalmente o aumento dos preços nas refinarias da Petrobras, que passou a valer exatamente no último dia 18, tendo sido anunciado no dia anterior.

O valor da gasolina na semana passada está entre os maiores máximos já registrados neste ano. Só perde para a semana até 7 de maio, quando o preço de R$ 8,99 também foi o máximo encontrado (em valor sem inflação do período corrigida).

Além da gasolina, outros combustíveis também continuam em patamares altos.

Na semana até 18 de junho, o diesel foi vendido a preço médio de R$ 6,91;

O preço máximo encontrado do diesel foi de R$ 8,63;

O etanol hidratado ficou em R$ 4,91, em média;

O preço máximo encontrado do etanol foi de R$ 7,89.

Um botijão de 13 kg (GLP) foi vendido em média a R$ 112,50;

O preço máximo encontrado foi de R$ 160,00.

Na semana passada, a Petrobras aumentou o preço da gasolina em 5% em suas refinarias (que respondem por cerca de 80% do vendido no Brasil), e em 14% para o diesel (no qual a Petrobras fornece 70%). O GLP, usado no gás de botijão, continuou inalterado.

Os impactos devem ser sentidos sobretudo a partir desta semana.

Antes disso, a petroleira havia passado mais de três meses sem reajustar a gasolina, cuja última alta havia sido em março, e mais de um mês desde o último aumento do diesel, em maio.

Além do valor nas refinarias da Petrobras - que é afetado pelo preço dos insumos no mercado internacional -, o preço final depende de impostos, custos e lucro ao longo da cadeia de distribuição.

Os preços da semana também são anteriores às mudanças feitas pelo governo federal e o Congresso na cobrança de ICMS, que passará a ter alíquota máxima de 17% em todos os estados.

Atualmente, a alíquota varia e pode passar de 25% em alguns lugares. Após o mesmo projeto, a gasolina, como já ocorria com o diesel, também passará a ser isenta de tributos federais. O texto aguarda sanção do presidente Jair Bolsonaro, o que deve ocorrer em breve.

O objetivo do Planalto é que a medida ajude a baratear os combustíveis, em meio aos impactos da alta na inflação e na popularidade do governo às vésperas da eleição. Críticos da proposta, por sua vez, afirma que o custo da redução de ICMS será alto ao caixa de estados e municípios, tirando recursos de serviços como saúde, educação e segurança para subsidiar a gasolina, e com pouco impacto significativo nos preços finais diante da volatilidade internacional.

