Documentário da Exame sobre os 30 anos do Plano Real é finalista em três categorias do Rio Webfest

A série documental com cinco episódios da EXAME sobre os 30 anos do Plano Real é finalista em três categorias do Rio Webfest, um festival brasileiro de webséries realizado anualmente desde 2015 no Rio de Janeiro e considerado o maior festival de webséries do mundo.

O projeto Plano Real, 30 anos concorrerá aos prêmios de Melhor Série Documentário, Melhor Roteiro (não ficção) e Melhor Direção (não ficção).

A série contou novos bastidores e os desafios pela visão de quem participou da elaboração da reforma monetária, além de empresários e executivos que viveram na pele as consequências de não ter uma moeda forte.

Episódio 1 - A crise sem fim

Episódio 2 - Como tudo começou

Episódio 3 - A reforma das reformas

Episódio 4 - A consolidação da moeda

Episódio 5 - O legado e o real digital

Plano Real, 30 anos

A reforma que mudou para sempre o Brasil começou com uma nomeação ministerial que nem o indicado queria. Fernando Henrique Cardoso (FHC), então senador e ministro das Relações Exteriores, foi nomeado ministro da Fazenda em maio de 1993, enquanto participava de uma viagem internacional aos Estados Unidos.

Era a quarta pessoa escolhida para o posto em apenas oito meses do governo Itamar Franco, que assumiu a Presidência da República após a renúncia de Fernando Collor de Mello, envolto em um controverso processo de impeachment. Para piorar, o Congresso Nacional vivia a crise conhecida como “Os Anões do Orçamento”.

Nas últimas décadas, a EXAME escreveu capas, reportagens, análises e artigos de opinião sobre o que o Real representou para a história do país. Neste ano, demos sequência a essa tradição, mas de olho nos tempos atuais: entre 1º julho, data oficial dos 30 anos da nova moeda, a EXAME lançou uma série documental com cinco episódios.

Capa da edição de número 661 da EXAME sobre a chegada do Plano Real. (exame/Exame)

Capa da edição 553, na qual o economista Mário Henrique Simonsen escreveu sobre por que a URV seria melhor que os planos econômicos anteriores (EXAME/Exame)

Nela, tratamos do antes, do durante e do depois — o futuro — do Plano Real.

Para a obra, entrevistamos 17 dos maiores economistas, empresários e executivos do setor financeiro do Brasil.

A lista de entrevistados inclui: