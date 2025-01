Diesel mais caro: Petrobrás reajusta preço para as distribuidoras em R$ 0,22

A Petrobrás informou na tarde desta sexta-feira, 31, que ajustará os preços da venda de diesel para as distribuidoras a partir deste sábado, 1º de fevereiro, em R$ 0,22. Com isso, a média do litro será R$ 3,72.

Considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor passará a ser de R$ 3,20 /litro, uma variação de R$ 0,19 a cada litro de diesel B.

Com anúncio de hoje, esta é a primeira vez desde 2023 que a petroleira ajusta os preços de venda de diesel A para as distribuidoras. O último havia sido em 27 de dezembro de 2023, quando houve uma redução. Antes disso, o aumento anterior havia sido em 21 de outubro daquele ano. Considerando o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu, desde dezembro de 2022, os preços de diesel em R$ -0,77/ litro, uma redução de 17,1%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ -1,20/ litro ou 24,5%.

Em atualização