Crescimento da indústria na China tem ritmo mais lento em quase um ano

A atividade industrial da China expandiu em março no ritmo mais lento em quase um ano devido à demanda doméstica mais fraca, mas as condições econômicas básicas permanecem positivas mesmo com a intensificação das pressões inflacionárias.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do Caixin/Markit para a indústria da China caiu a 50,6 no mês passado, nível mais baixo desde abril de 2020, de 50,9 em fevereiro e contra expectativa de analistas de 51,3.

A marca de 50 separa crescimento de contração.

O resultado contrasta com uma pesquisa oficial que mostrou crescimento da atividade industrial a um ritmo mais forte conforme as grandes empresas elevaram a produção após breve paralisação durante o feriado do Ano Novo Lunar.

A pesquisa privada mostrou que as fábricas informaram forte aumento nos custos de insumo, que saltaram no ritmo mais forte em 40 meses.

A pesquisa do Caixin foca em empresas pequenas, privadas e orientadas para exportação, enquanto a oficial foca em indústrias grandes e estatais.