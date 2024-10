Crédito segue com expansão em concessões e redução de taxas, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou que o atual ciclo de crédito no Brasil segue com expansão em volume de concessões e redução de taxas de juros.

A declaração foi dada em vídeo gravado na semana passada e exibido em evento promovido pela Uqbar nesta terça-feira.

"O atual ciclo de crédito no Brasil segue com expansão em volume de concessões e redução de taxas de juros na maior parte das linhas, tanto nas concessões às famílias, quanto às empresas", disse o presidente do BC.

Campos Neto ainda ressaltou também que o desempenho do mercado de capitais no país segue forte. Segundo o presidente do BC, o volume de emissões de instrumentos de renda fixa bateu recorde neste ano.

"Em 2024 o mercado de capitais no Brasil teve até agora um volume de emissões de instrumentos de renda fixa, tais como recebíveis Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), 50% superior em relação ao melhor ano da série.

Para Campos Neto, os “avanços regulatórios” implementados pelo BC foram essenciais para este resultado.

"Os avanços regulatórios implementados pelo Banco Central contribuíram de forma significativa para estes resultados, todos estes avanços, além de favorecerem a expansão do mercado de crédito e o aprofundamento do mercado de capitais visam construir um sistema financeiro mais eficiente, competitivo, sustentável e inclusivo", ressaltou.