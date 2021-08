Confiança do consumidor dos EUA cai para mínima em 6 meses em agosto

A confiança do consumidor americano recuou para uma mínima em seis meses em agosto, com preocupações em relação a um aumento nos novos casos de covid-19 e a uma inflação mais alta prejudicando as perspectivas para a economia.

O Conference Board informou nesta terça-feira que seu índice de confiança do consumidor caiu para 113,8 neste mês, menor patamar desde fevereiro, ante 125,1 em julho. Economistas consultados pela Reuters previam queda para 124,0.