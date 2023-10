Comissão Mista do Orçamento do Congresso divulga nesta quinta 16 relatórios setoriais

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional anunciou nesta quinta-feira, 5, a lista dos 16 parlamentares que serão responsáveis pelos relatórios setoriais do Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2024.

O relator-geral do Orçamento já estava definido e é o deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP). Já a relatora da receita será a senadora professora Dorinha Rezende (União-TO).

Os escolhidos são:

Infraestrutura, Minas e Energia: Senador Irajá (PSD/TO)

Saúde: Senador Marcelo Castro (MDB-PI)

Educação e Cultura: Senador Beto Faro (PT-PA)

Integração, Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente: Deputado Carlos Henrique Gaguim (União-TO)

Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Pesca: Deputado Vermelho (PL-PR)

Cidades: Deputado Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)

Turismo: Senador Wilder Morais (PL-GO)

Ciência & Tecnologia e Comunicações: Senador Efraim Filho (União-PB)

Assistência Social e Família: Deputado Eunício Oliveira (MDB-CE)

Esporte Deputado: Marx Beltrão (PP-AL)

Mulheres e Direitos Humanos: Deputada Dilvanda Faro (PT-PA)

Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio: Senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR)

Defesa: Deputado Castro Neto (PSD-PI)

Trabalho e Previdência: Deputado Carlos Veras (PT-PE)

Justiça e Segurança Pública: Deputado Wilson Santiago (Republicanos-PB)

Poderes de Estado e Representação: Deputado Ruy Carneiro (Podemos-PB)

Consultorias questionam estimativas do governo

Como mostrou a EXAME, Nota técnica divulgada na quarta-feira, 4, pelas consultorias orçamentárias da Câmara e do Senado questionou as estimativas de receitas e despesas apresentadas pelo governo no Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2024. Segundo o documento, cinco pontos são fonte de preocupação e podem não se concretizar.

Nota técnica divulgada nesta quarta-feira, 4, pelas consultorias orçamentárias da Câmara e do Senado questionou as estimativas de receitas e despesas apresentadas pelo governo no Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2024. Segundo o documento, cinco pontos são fonte de preocupação e podem não se concretizar.