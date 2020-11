Comércio com mundo todo sem viés ideológico é essencial, diz Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, 12, que o comércio exterior feito sem “viés ideológico” é um “elemento chave para integrar” o Brasil na economia mundial. Em participação gravada para o 39º Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex), Bolsonaro disse que, em razão disso, o governo federal está empenhado na melhoria do ambiente de negócios e investimentos no Brasil. “Fator essencial para ampliar de modo competitivo a participação do Brasil nas cadeias globais de valor”, disse o presidente, para quem o País vive uma abertura comercial “sem precedentes”.

A política vai seguir dando o tom na bolsa? Vai. E você pode aproveitar as oportunidades. Assine gratuitamente a EXAME Research

“Estamos construindo Brasil mais aberto, mais competitivo e mais próspero eliminando custos e removendo entraves para setor produtivo. A expansão do comércio exterior brasileiro desempenha papel fundamental nesse processo”, afirmou Bolsonaro.

O presidente citou o acordo entre Mercosul e União Europeia e afirmou que atualmente o governo negocia com outros parceiros, como Coreia do Sul, Cingapura e Canadá.

Bolsonaro também destacou as tratativas para o Brasil fazer parte do Acordo sobre Compras Governamentais (GPA), da Organização Mundial do Comércio (OMC). “Participação no acordo permitirá que empresa brasileiras concorram em igualdade em mercado de cerca de US$ 1,7 tri ao ano em compras governamentais”, disse.

Ele ainda afirmou que há comprometimento por parte do governo em solucionar as dificuldades impostas pelas despesas obrigatórias. “Reforma da Previdência e medidas de contenção de despesas públicas mostram compromisso em solucionar dificuldades em razão de despesas obrigatórias”, disse o presidente, destacando também o programa de concessões e privatizações tocado pelo Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). “Nosso objetivo é chegar a alocação mais eficiente de recursos”, disse.

Concorrência no agronegócio

O presidente afirmou também ser preciso ficar “atento” à concorrência representada por outros países em relação agronegócio, que, segundo o presidente, “fará de tudo para conter” a participação brasileira no mercado internacional. “O Brasil é altamente competitivo no agronegócio. Estejamos atentos à concorrência que fará de tudo para conter a nossa participação no mercado internacional”, disse. “Por isso, os agentes que promovem nossos produtos no exterior devem trabalhar de forma ágil e convergente. Defender o agronegócio brasileiro significa garantir o crescimento sustentável e o emprego no Brasil.”

Não é a primeira vez que Bolsonaro faz uma declaração nesse tom. Em outras ocasiões, o presidente já afirmou que o governo brasileiro sofre pressão por sua política ambiental porque países estrangeiros teriam interesse em enfraquecer o agronegócio brasileiro.

Nesta quinta-feira, Bolsonaro também citou alguns números do agronegócio. Segundo ele, desde o início de 2019 o Brasil conseguiu acesso ao mercado de 30 países para cerca de 100 produtos agropecuários brasileiros, além da habitação de 700 plantas frigoríficas para exportação.

“Apesar da crise gerada pela pandemia registrados recorde em nossas exportações, em volume e em valor”, disse o presidente. “Nosso governo tem incentivado a atuação dos ministérios de forma transversal e coesa. Itamaraty e ministério da Agricultura falam a mesma língua, e juntos têm alcançado resultados claros e concretos”, afirmou também.