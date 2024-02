Cidades chinesas competem em tamanho de PIB

A China tem, atualmente, 26 cidades com um Produto Interno Bruto (PIB) superior a RMB 1 trilhão, incluindo quatro cidades com um PIB de RMB 2 trilhões, três cidades com um PIB de RMB 3 trilhões e duas cidades com um PIB de RMB 4 trilhões. A competição entre as principais cidades está avançando em direção à meta de RMB 5 trilhões.

Especialistas afirmam que a expansão das cidades de trilhões indica um rápido desenvolvimento do processo de urbanização na China, com o tamanho e a influência das cidades continuando a crescer, o que é de grande importância para impulsionar o crescimento econômico e a transformação e modernização da China.

Observou-se que houve mudanças nas posições das dez principais cidades em termos de PIB em todo o país: Xangai, Pequim, Shenzhen, Guangzhou, Chongqing, Suzhou, Chengdu, Hangzhou, Wuhan e Nanjing. Diferente do ano passado, Guangzhou ultrapassou Chongqing e recuperou o quarto lugar, enquanto Hangzhou ultrapassou Wuhan e se tornou a oitava.

De acordo com os dados do PIB da província de Guangdong, em 2023, o PIB de Guangzhou foi de RMB 3,035 trilhões, um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior. Esse valor é RMB 20,99 bilhões a mais do que o PIB de Chongqing em 2023 (RMB 3,014 trilhões). A estrutura “Pequim-Xangai-Guangzhou-Shenzhen” está se repetindo.

Com base nos dados de 2022, o PIB de Chongqing (RMB 2,912 trilhões) superou o PIB de Guangzhou (RMB 2,883 trilhões) por RMB 29 bilhões. As duas cidades sempre estiveram muito próximas em termos de PIB.

A transformação do dinamismo industrial de Guangzhou está acelerando, com o valor agregado das indústrias emergentes estratégicas representando mais de 30% do PIB regional, e os clusters de biomedicina e fabricação inteligente foram classificados como excelentes em todo o país.

Diante da grande transformação na indústria, Guangzhou tomou a iniciativa e conseguiu cultivar duas novas forças na fabricação de automóveis, a GAC Aion e a XPeng Motors. De acordo com o relatório de trabalho do governo de Guangzhou deste ano, a produção de veículos de nova energia ultrapassou 650 mil unidades, um aumento de 1,08 vezes.

Em 2023, como importantes cidades nas regiões leste e central da China, Hangzhou e Wuhan podem ingressar no “clube de RMB 2 trilhões” do PIB. As duas cidades também têm competido de forma acirrada: em 2023, Hangzhou ultrapassou Wuhan em RMB 4,7 bilhões, enquanto em 2022, Wuhan ultrapassou Hangzhou em RMB 11,3 bilhões, com uma diferença mínima, e a competição pelo oitavo lugar continua intensa.

Além disso, a diferença entre Pequim e Xangai aumentou, com o PIB de Xangai (RMB 4,465 trilhões) superando o de Pequim (RMB 4,161 trilhões de yuans) em 304,19 bilhões em 2022, e essa diferença aumentou para 345,79 bilhões este ano.

Em termos regionais, as dez principais cidades ainda estão concentradas nas regiões sul e leste, com foco no Delta do Rio das Pérolas e no Delta do Rio Yangtze. No norte e no centro, há apenas Pequim e Wuhan, e no oeste, há Chongqing e Chengdu.

A expansão para níveis superiores eleva a competição entre as cidades

Atualmente, todas as dez principais cidades, exceto Nanjing, alcançaram um PIB de RMB 2 trilhões, enquanto o limiar da competição entre as principais cidades chinesas atingiu 3 trilhões.

Recentemente, Chongqing e Guangzhou anunciaram que seus PIBs em 2023 ultrapassaram a marca dos RMB 3 trilhões. Após Xangai (alcançou esse marco em 2017), Pequim (alcançou esse marco em 2018) e Shenzhen (alcançou esse marco em 2021), as cidades chinesas do “clube de RMB 3 trilhões de PIB” se expandirão para um total de cinco.

O que significa RMB 3 trilhões? Com base na taxa de câmbio mais recente, equivale a cerca de US$ 417,8 bilhões. Esse total econômico supera o PIB da Malásia, classificada em 35º lugar globalmente, e também supera o PIB de países como Vietnã, África do Sul e Filipinas, o que significa que o PIB dessas cinco cidades já ultrapassou o da maioria das economias globais.