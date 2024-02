Ano Novo Chinês: Exposição de arte com tema de dragão é destaque em Xangai

A exibição “10.000 Dragões” está em evidência no Museu de Arte Xiao Hui Wang, em Xangai, celebrando o Ano Novo Chinês com uma profusão de obras de arte inspiradas nos dragões chineses. A mostra busca explorar a rica cultura dos dragões, desde suas origens até sua presença na contemporaneidade, combinando elementos tradicionais com expressões artísticas modernas.

O renomado artista Xiao Hui Wang, também fundador do museu, destaca a fusão de “cultura tradicional, arte contemporânea, elementos de moda e a mais recente tecnologia” como o cerne da exposição. Esta abordagem inovadora visa não apenas celebrar a tradição, mas também reinventar as convenções das exposições zodiacais, incorporando novas formas de apresentação e incentivando a colaboração entre criadores e tecnologia. Além das obras tradicionais, a mostra apresenta colaborações inéditas entre tradição e modernidade, como as criações do ceramista Li Jianshen, que oferece uma visão contemporânea dos dragões chineses. Li explora a fusão entre a imagem lendária do dragão e a representação humana, demonstrando como o mito ancestral ainda ressoa na sociedade atual. Um destaque da exposição é o papel crucial desempenhado pela inteligência artificial na criação de conteúdo. Mais de 10.000 obras de arte geradas por inteligência artificial foram coletadas, proporcionando uma plataforma para jovens artistas e criadores de IA expressarem suas interpretações únicas da cultura do dragão. Com uma seleção cuidadosa de 1.000 peças em exibição inicialmente e atualizações semanais, a exposição continua aberta ao público, convidando novas contribuições e prometendo uma experiência dinâmica e envolvente até 20 de abril de 2024.