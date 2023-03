Chefe da diplomacia dos EUA pede à Rússia que prolongue acordo de cereais com a Ucrânia

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, exigiu nesta quinta-feira, 2, durante uma reunião do G20, que a Rússia renove um acordo mediado pela ONU para permitir a exportação de cereais ucranianos, que expira este mês.

"A Rússia diminuiu deliberada e sistematicamente o ritmo das inspeções, criando um acúmulo de navios que poderiam estar entregando alimentos ao mundo hoje", disse Blinken aos ministros das Relações Exteriores do grupo reunidos em Nova Délhi.

"É imperativo que o G20 se pronuncie a favor de prolongar e expandir a iniciativa de grãos para fortalecer a segurança alimentar dos mais vulneráveis", acrescentou.

A Iniciativa de Grãos do Mar Negro foi negociada com a mediação da ONU e da Turquia em julho do ano passado. O acordo aliviou a escalada dos preços dos alimentos, cenário que havia aumentado a fome nos países em desenvolvimento. O acordo chega ao fim este mês.

O acordo foi renovado em novembro, mas o coordenador de ajuda de emergência da ONU, Martin Griffiths, alertou para as dificuldades de obter uma nova prorrogação antes do fim do pacto, em 18 de março.

A iniciativa permitiu a exportação de quase 20 milhões de toneladas de grãos.

A invasão da Rússia contra a Ucrânia bloqueou o tráfego de navios por uma região considerada o celeiro do comércio mundial devido às preocupações expressadas por Moscou ante possíveis ações navais